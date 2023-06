Sem sexo durante puerpério de Viih Tube, Eliezer é criticado nas redes sociais

O influenciador e ex-BBB Eliezer apareceu nos stories do Instagram para reclamar das críticas que tem sofrido. O famoso, anteriormente, abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores e, em um dos questionamentos, foi perguntado se já tinha feito relações sexuais com Viih Tube após o nascimento da pequena Lua Di Felice.



Eliezer respondeu que não, mas acabou sendo criticado demais pelos homens, alegando que o ex-BBB não seria "homem suficiente" ou "frouxo" por ter que esperar a fase do puerpério da companheira.