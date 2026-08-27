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Sem sintomas, atriz de 'As Branquelas' descobre tumor cerebral raro por acaso e passa por duas cirurgias aos 47 anos

Busy Philipps fez uma ressonância que identificou a lesão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:50

Busy Philipps
Busy Philipps Crédito: Reprodução

A atriz americana Busy Philipps, de 47 anos, revelou ter sido diagnosticada com um tumor raro no cérebro e precisou passar por duas cirurgias neste ano. Em entrevista à revista People, ela contou que descobriu a doença após realizar uma ressonância magnética em fevereiro deste ano. A artista ainda falou que decidiu fazer o exame mesmo sem apresentar sintomas evidentes.

Foi identificado na atriz um oligodendroglioma de grau 2, um tipo raro de tumor cerebral que costuma apresentar crescimento mais lento. 

Busy Philipps

Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps em 'As Branquelas' e atualmente por Reprodução
Busy Philipps hoje e em 'As Branquelas' por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução
Busy Philipps em 'As Branquelas' por Reprodução
Busy Philipps, Jennifer Carpenter e Jessica Cauffiel em 'As Branquelas' por Reprodução
Busy Philipps, Jennifer Carpenter e Jessica Cauffiel em 'As Branquelas' por Reprodução
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
Busy Philipps por Reprodução/Instagram
1 de 23
Busy Philipps por Reprodução

"Eu não sei por que eu quis fazer esse exame, eu só quis", contou Busy à People. Segundo ela, anteriormente havia ouvido de um médico que não haveria necessidade de realizar o procedimento por ser jovem e saudável. A artista chegou a pensar em cancelar a consulta, mas foi incentivada pelo ex-marido e amigo, o cineasta Marc Silverstein.

Após a descoberta, a atriz passou por uma cirurgia no dia 2 de março, que durou cerca de cinco horas. O tumor, de 2,6 centímetros, foi retirado e submetido a uma biópsia, que confirmou que se tratava de uma neoplasia maligna.

Busy voltou ao trabalho após a primeira cirurgia e começou a gravar a série Cupertino, da CBS. Pouco depois, porém, precisou passar por um segundo procedimento: a região da incisão apresentou uma infecção por Staphylococcus. . "Felizmente, detectamos o problema logo no início, então não foi uma infecção profunda", disse a médica da atriz à People.

A atriz afirmou que não precisou fazer quimioterapia ou radioterapia e agora seguirá com exames regulares para acompanhar sua recuperação e verificar se há sinais de recorrência. A médica da artista diz que ela tem boas chances de o tumor não voltar.

"Frequentemente, os médicos nos dizem que não há com o que se preocupar, quando, no fundo, sabemos que existe algo com que se preocupar. Não há motivo para receio ao obter informações; isso só nos fortalece", afirmou à People.

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Busy Philipps

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