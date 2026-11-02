TAROT & SIGNOS

Semana começa com mudanças: 3 signos podem encontrar oportunidades nesta segunda-feira (2)

Gêmeos, Capricórnio e Escorpião aparecem em destaque nas cartas do dia, com previsões ligadas ao trabalho, à transformação e às decisões pessoais

Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (2) chega com uma leitura do tarot voltada à reorganização de planos, às decisões pessoais e às oportunidades que podem surgir ao longo do caminho. Gêmeos, Capricórnio e Escorpião aparecem em destaque, com cartas associadas à comunicação, à realização e à transformação. Para os demais signos, o conselho é começar o dia com atenção às prioridades e disposição para rever estratégias.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: Rainha de Paus

Autoconfiança e criatividade podem ajudar você a conduzir situações importantes. A carta indica magnetismo pessoal e capacidade de iniciativa. Aproveite para defender suas ideias, mas evite agir sem considerar as necessidades de outras pessoas.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Seis de Copas

Memórias e vínculos antigos podem ganhar espaço. Uma lembrança ou reencontro pode despertar sentimentos e ajudar a compreender melhor o presente. Valorize o passado, mas não deixe de olhar para as possibilidades atuais.

Gêmeos: O Carro

Determinação e movimento aparecem como pontos fortes. A carta favorece a definição de objetivos e a busca por resultados. Se houver caminhos diferentes pela frente, procure estabelecer prioridades antes de avançar.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Câncer: Três de Espadas

Uma situação emocional pode exigir atenção e sinceridade. A carta representa decepções e sentimentos que precisam ser compreendidos, não necessariamente acontecimentos inevitáveis. Evite guardar incômodos e procure conversar com clareza.

Leão: Dois de Ouros

O equilíbrio entre diferentes responsabilidades será importante. A carta indica necessidade de administrar tempo, dinheiro e compromissos. Organize a rotina para não deixar que tantas demandas comprometam sua tranquilidade.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem: Rei de Espadas

Razão e objetividade ajudam a tomar decisões. O momento pede análise cuidadosa, especialmente em assuntos profissionais ou negociações. Procure separar emoções de informações concretas antes de definir os próximos passos.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra: Dez de Paus

O excesso de responsabilidades pode pesar. A carta recomenda rever compromissos e identificar o que pode ser dividido ou adiado. Não é necessário assumir todas as tarefas sozinho.

Escorpião: A Torre

Mudanças inesperadas e quebra de expectativas aparecem como símbolos da leitura. A carta representa estruturas que precisam ser revistas para dar lugar a novas possibilidades. Procure manter a flexibilidade diante de situações fora do planejamento.

Sagitário: Rainha de Ouros

Cuidado com o dinheiro e atenção ao bem-estar serão importantes. A carta favorece decisões práticas, organização doméstica e valorização da estabilidade. Pequenos ajustes podem contribuir para uma rotina mais confortável.

Capricórnio: O Julgamento

Uma decisão ou assunto pendente pode voltar à pauta. A carta simboliza avaliação, reconhecimento e encerramento de ciclos. Aproveite a oportunidade para rever escolhas e identificar o que precisa ser transformado.

Aquário: Oito de Copas

O afastamento de situações desgastantes pode ser necessário. A carta sugere buscar novos caminhos quando algo deixa de fazer sentido. Antes de tomar uma decisão definitiva, compreenda suas motivações.

Peixes: Quatro de Paus

Convivência, estabilidade e celebrações aparecem em destaque. O dia favorece momentos de aproximação com pessoas queridas e reconhecimento de pequenas conquistas. Valorize os espaços em que você se sente acolhido.