ASTROLOGIA

Semana de ouro? 5 signos engatam uma série de dias com confiança em alta, romance e novas oportunidades

De 14 a 20 de setembro, alguns signos recuperam a confiança, encerram ciclos e encontram coragem para correr atrás do que realmente querem

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 14 a 20 de setembro chega com clima de transformação para cinco signos. Depois de períodos em que dúvidas, cobranças e situações mal resolvidas pareciam impedir qualquer avanço, algo começa a mudar.

Os próximos dias favorecem quem está disposto a deixar velhos padrões para trás e olhar para a própria vida com mais confiança. Algumas respostas aparecem, certos ciclos perdem força e novas possibilidades começam a fazer sentido. Não significa que tudo vai acontecer de uma vez. Mas, para esses cinco signos, a sensação é de que a vida finalmente começa a andar na direção certa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries entra em uma semana importante para recuperar a confiança em si mesmo. Você pode perceber que passou tempo demais tentando encontrar respostas fora de si, quando já tinha uma boa noção do que precisava fazer.

Os próximos dias ajudam a deixar para trás uma insegurança que vinha limitando suas decisões. Em vez de continuar esperando o momento perfeito, você começa a entender que recomeçar também exige coragem para aceitar que algumas coisas precisam ficar no passado.

Esse processo pode abrir espaço para novos aprendizados. Uma habilidade que você deseja desenvolver, um projeto diferente ou até uma mudança de planos pode despertar novamente sua vontade de crescer.

Dica cósmica: confie mais na sua capacidade de escolher o próximo passo, mesmo que ainda não saiba exatamente onde ele vai levar.

Áries no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode sentir que finalmente chegou a hora de olhar para si com mais carinho. Você costuma ser bastante exigente consigo mesmo e, quando algo não sai como esperava, pode transformar uma dificuldade em uma longa lista de defeitos.

Nesta semana, porém, essa cobrança perde força. Você começa a reconhecer suas próprias qualidades e percebe que não precisa se diminuir para construir relações melhores com outras pessoas.

Também existe espaço para assumir mais protagonismo. Quanto mais você se valoriza, mais natural fica estabelecer limites, fazer escolhas e mostrar o que realmente deseja.

Dica cósmica: pare de tratar suas conquistas como obrigação e reconheça o quanto você já avançou.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Sagitário

Sagitário entra em uma semana com gosto de recomeço. Um ciclo pode estar chegando ao fim, e isso traz uma mistura de nostalgia e ansiedade pelo que vem depois.

Revisitar algumas experiências do passado será importante, mas apenas para entender o que elas ensinaram. Não vale transformar lembranças em uma âncora. O que aconteceu pode servir de aprendizado sem continuar determinando suas escolhas.

Aos poucos, você recupera a coragem para pensar maior. Um plano que parecia distante pode voltar à pauta, assim como uma viagem, um estudo ou algum projeto que desperte sua curiosidade.

Dica cósmica: leve as lições do passado com você, mas não carregue aquilo que já cumpriu seu papel.

Sagitário no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricórnio pode ter passado por semanas de instabilidade, especialmente em assuntos ligados à carreira, à rotina ou à vida doméstica. Agora, porém, começa a surgir uma oportunidade de colocar a casa em ordem.

A melhor estratégia não é tentar resolver tudo de uma vez. Organizar prioridades, conversar sobre o que precisa ser ajustado e reconstruir aos poucos aquilo que não está funcionando pode produzir resultados muito mais sólidos.

Você também pode perceber que algumas mudanças precisam acontecer para que a vida volte a ter estrutura. Em vez de encarar isso como uma ameaça, veja como uma chance de construir algo mais adequado ao momento atual.

Dica cósmica: não tenha pressa para consertar tudo. Um passo bem planejado pode valer mais do que dez decisões impulsivas.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes começa a semana recuperando uma coisa que estava fazendo falta: vontade de sonhar grande novamente. Depois de lidar com situações que exigiram muita energia, você pode finalmente sentir que existe espaço para pensar no futuro.

Novas pessoas, conversas e conexões podem ampliar seus horizontes. Na vida amorosa, a sensibilidade também fica em evidência, favorecendo aproximações mais sinceras e relações nas quais existe troca de verdade.

Ao mesmo tempo, sua ambição pode crescer. Algo que você vinha adiando começa a parecer possível, e essa é uma boa oportunidade para parar de duvidar tanto de si.

Dica cósmica: não reduza seus sonhos para caber nas expectativas dos outros. Se uma possibilidade faz seu coração acelerar, dê a ela uma chance.