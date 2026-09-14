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Semana de ouro? 5 signos engatam uma série de dias com confiança em alta, romance e novas oportunidades

De 14 a 20 de setembro, alguns signos recuperam a confiança, encerram ciclos e encontram coragem para correr atrás do que realmente querem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 14 a 20 de setembro chega com clima de transformação para cinco signos. Depois de períodos em que dúvidas, cobranças e situações mal resolvidas pareciam impedir qualquer avanço, algo começa a mudar.

Os próximos dias favorecem quem está disposto a deixar velhos padrões para trás e olhar para a própria vida com mais confiança. Algumas respostas aparecem, certos ciclos perdem força e novas possibilidades começam a fazer sentido. Não significa que tudo vai acontecer de uma vez. Mas, para esses cinco signos, a sensação é de que a vida finalmente começa a andar na direção certa. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries entra em uma semana importante para recuperar a confiança em si mesmo. Você pode perceber que passou tempo demais tentando encontrar respostas fora de si, quando já tinha uma boa noção do que precisava fazer.

Os próximos dias ajudam a deixar para trás uma insegurança que vinha limitando suas decisões. Em vez de continuar esperando o momento perfeito, você começa a entender que recomeçar também exige coragem para aceitar que algumas coisas precisam ficar no passado.

Esse processo pode abrir espaço para novos aprendizados. Uma habilidade que você deseja desenvolver, um projeto diferente ou até uma mudança de planos pode despertar novamente sua vontade de crescer.

Dica cósmica: confie mais na sua capacidade de escolher o próximo passo, mesmo que ainda não saiba exatamente onde ele vai levar.

Áries no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: liderança inspiradora. Áries motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da vitória. Áries busca o topo e se orgulha de suas conquistas, sempre pronto para o próximo desafio. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode sentir que finalmente chegou a hora de olhar para si com mais carinho. Você costuma ser bastante exigente consigo mesmo e, quando algo não sai como esperava, pode transformar uma dificuldade em uma longa lista de defeitos.

Nesta semana, porém, essa cobrança perde força. Você começa a reconhecer suas próprias qualidades e percebe que não precisa se diminuir para construir relações melhores com outras pessoas.

Também existe espaço para assumir mais protagonismo. Quanto mais você se valoriza, mais natural fica estabelecer limites, fazer escolhas e mostrar o que realmente deseja.

Dica cósmica: pare de tratar suas conquistas como obrigação e reconheça o quanto você já avançou.

Escorpião no trabalho

O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise profunda. Escorpião executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Escorpião é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o líder estratégico. Escorpião motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Escorpião busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário entra em uma semana com gosto de recomeço. Um ciclo pode estar chegando ao fim, e isso traz uma mistura de nostalgia e ansiedade pelo que vem depois.

Revisitar algumas experiências do passado será importante, mas apenas para entender o que elas ensinaram. Não vale transformar lembranças em uma âncora. O que aconteceu pode servir de aprendizado sem continuar determinando suas escolhas.

Aos poucos, você recupera a coragem para pensar maior. Um plano que parecia distante pode voltar à pauta, assim como uma viagem, um estudo ou algum projeto que desperte sua curiosidade.

Dica cósmica: leve as lições do passado com você, mas não carregue aquilo que já cumpriu seu papel.

Sagitário no trabalho

O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da visão. Sagitário executa suas tarefas com foco e determinação, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Sagitário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias disruptivas. Sagitário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da inovação. Sagitário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode ter passado por semanas de instabilidade, especialmente em assuntos ligados à carreira, à rotina ou à vida doméstica. Agora, porém, começa a surgir uma oportunidade de colocar a casa em ordem.

A melhor estratégia não é tentar resolver tudo de uma vez. Organizar prioridades, conversar sobre o que precisa ser ajustado e reconstruir aos poucos aquilo que não está funcionando pode produzir resultados muito mais sólidos.

Você também pode perceber que algumas mudanças precisam acontecer para que a vida volte a ter estrutura. Em vez de encarar isso como uma ameaça, veja como uma chance de construir algo mais adequado ao momento atual.

Dica cósmica: não tenha pressa para consertar tudo. Um passo bem planejado pode valer mais do que dez decisões impulsivas.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes começa a semana recuperando uma coisa que estava fazendo falta: vontade de sonhar grande novamente. Depois de lidar com situações que exigiram muita energia, você pode finalmente sentir que existe espaço para pensar no futuro.

Novas pessoas, conversas e conexões podem ampliar seus horizontes. Na vida amorosa, a sensibilidade também fica em evidência, favorecendo aproximações mais sinceras e relações nas quais existe troca de verdade.

Ao mesmo tempo, sua ambição pode crescer. Algo que você vinha adiando começa a parecer possível, e essa é uma boa oportunidade para parar de duvidar tanto de si.

Dica cósmica: não reduza seus sonhos para caber nas expectativas dos outros. Se uma possibilidade faz seu coração acelerar, dê a ela uma chance.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

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