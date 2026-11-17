ENTRETENIMENTO

Semana tem 'Amanhecer na Colheita', 'Percy Jackson' e fim de 'Yellowjackets'; veja as estreias

Cinemas e plataformas de streaming recebem novidades para todos os gostos a partir desta quarta-feira (18)

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:00

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" – 18 de novembro, nos cinemas Crédito: Divulgação

Entre estreias nos cinemas e nos streamings, o público encontra opções variadas para todos os gostos. A programação reúne desde adaptações literárias aguardadas até produções nacionais e desfechos de séries.



Nesta quarta-feira (18), ocorrem três lançamentos. “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” leva para as telonas a história de como Haymitch, mentor de Katniss e Peeta, venceu os jogos 24 anos antes dos acontecimentos da trilogia já conhecida pelo público. Na mesma data, chegam duas novidades à Netflix — uma delas nacional. O filme natalino “Protegendo Estrelas” é a aposta de romance da plataforma e aborda o clichê do guarda-costas de um jeito diferente. Já a série brasileira “Os 12 Signos de Valentina”, estrelada por Giovanna Grigio, adapta o livro homônimo escrito por Ray Tavares.

Na quinta-feira (19), a cinebiografia “Eu Sou O Rock” estreia nos cinemas. No mesmo dia, a Netflix lança “Os Altruístas”, que conta a história de Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, conhecidos como os "Bonnie e Clyde da geração Z".

Já na sexta-feira (20), o longa nacional "Vicentina Pede Desculpas", que chegou aos cinemas no início de novembro, entra no catálogo da Netflix. Anunciada como a última da série, a 4ª temporada de "Yellowjackets" chega ao Paramount+ na mesma data, assim como a 3º temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", no Disney+. A produção adapta o terceiro livro da saga, "A Maldição do Titã", e acompanha os desafios enfrentados por Percy para resgatar Annabeth após sua captura.

Confira algumas das principais estreias da semana (18/11 a 20/11) 1 de 8

A seguir, confira os detalhes dos lançamentos da semana nos cinemas e nas plataformas de streaming:

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" – 18 de novembro, nos cinemas

O quinto longa-metragem da franquia volta 24 anos em relação aos acontecimentos da história já conhecida pelo público. A narrativa começa na manhã da colheita da 50ª edição dos Jovos Vorazes, evento que marcou o Segundo Massacre Quaternário, do jovem Haymitch Abernathy (Joseph Zada) participa.

"Protegendo Estrelas" – 18 de novembro, na Netflix

Na produção, Leighton Meester interpreta uma guarda-costas encarregada de proteger um ator de grande projeção, vivido por Jared Padalecki. Durante uma viagem natalina a uma fazenda, a dupla se vê obrigada a simular um relacionamento amoroso para manter o disfarce.

"Os 12 Signos de Valentina" – 18 de novembro, na Netflix

Após descobrir uma traição, a protagonista Valentina (Giovanna Grigio) estabelece como objetivo se relacionar com um pretendente de cada signo do zodíaco na tentativa de encontrar o parceiro ideal.

“Eu Sou O Rock” – 19 de novembro, nos cinemas

Antes de Rocky se tornar uma lenda que atravessa gerações, Sylvester Stallone enfrentou uma dura batalha para sobreviver na indústria. Na pele de um ator sem sucesso, ele escreve a história definitiva de um perdedor e precisa lutar pela chance de interpretar o papel de sua vida: Rocky Balboa.

"Os Altruístas" – 19 de novembro, na Netflix

A obra retrata a ascensão e a queda de Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) ao lado de Caroline Ellison (Julia Garner), cofundadora da corretora de criptomoedas FTX. Parceiros nos negócios e na vida pessoal, os dois se tornaram figuras centrais de um escândalo financeiro, sendo apelidados pela imprensa de "Bonnie e Clyde da geração Z".

"Vicentina Pede Desculpas" – 20 de novembro, na Netflix

Após a morte de seu filho, motorista de ônibus envolvido em um grave acidente, Vicentina (Rejane Faria) inicia uma jornada para visitar as famílias das demais vítimas e pedir perdão, confrontando simultaneamente o próprio luto.

"Yellowjackets" (4ª temporada) – 20 de novembro, no Paramount+

O eventual resgate das jovens isoladas na floresta ameaça expor os segredos mais sombrios do grupo. Na linha do tempo presente, o retorno de um antigo interesse amoroso desestabiliza a rotina das sobreviventes adultas. Os episódios finais também abordam a readaptação imediata após os personagens terem sido salvos e o desfecho de cada um décadas mais tarde.

"Percy Jackson e os Olimpianos" (3ª temporada) – 20 de novembro, no Disney+