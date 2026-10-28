VIDENTE

Sensitiva prevê operação militar para capturar Lula e Alexandre de Moraes e faz alerta: 'Estou falando de uma guerra'

Conhecida como vidente dos famosos, Izadora Morais também prevê indiciamento de Flávio Bolsonaro e interferência de Donald Trump no Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:10

Izadora Morais, Lula e Alexandre de Moraes Crédito: Divulgação e Joédson Alves/Agência Brasil

Uma operação militar para capturar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de uma possível guerra na América Latina. Essas são algumas das previsões feitas pela sensitiva Izadora Morais, conhecida como vidente dos famosos, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo Izadora, uma ação estratégica envolvendo Lula e Moraes seria precedida pelo indiciamento ou pela prisão do senador Flávio Bolsonaro (PL). A sensitiva também menciona uma possível interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos acontecimentos políticos brasileiros.

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"Eu vejo uma noite de fumaça, helicópteros, homens descendo sobre uma corda, uma operação estratégica para recolher Lula e Alexandre de Moraes. O plano já está sendo traçado e a data também já está marcada", afirmou.

A vidente também prevê consequências para Flávio Bolsonaro antes da suposta ação militar. Na visão relatada por ela, o senador seria indiciado e poderia ser preso antes de Trump entrar na história.

"Os mensageiros me revelam: primeiro, a prisão de Flávio Bolsonaro. Eu vejo que ele vai ser indiciado. Depois Trump entra nessa história e desfaz essa ordem, executa a operação e o recolhimento, que muda completamente o cenário político", declarou.

As previsões também envolvem as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Para Izadora, os acontecimentos fariam parte de um contexto de instabilidade que poderia atingir diferentes países da América Latina.

"Eu não estou falando de uma briga entre políticos. Estou falando de uma guerra, de intervenção, de uma América Latina entrando em um dos períodos mais tensos de sua história", diz.

Izadora ainda afirma estar convicta de suas visões e rebate possíveis críticas de quem não acredita em suas previsões. A sensitiva, que também afirma ter previsto a reeleição de Lula no início do ano, diz que os acontecimentos descritos por ela ainda serão lembrados.