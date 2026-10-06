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Separou ou não? Jheny Santucci menciona 'questões financeiras' e revela decisão após apagar post sobre fim do casamento

Grávida, empresária voltou às redes sociais para reforçar o fim da união com o ator, três meses após o casamento

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:05

Jheny Santucci e Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

Jheny Santucci voltou a se pronunciar sobre o fim do casamento com Arthur Aguiar. Depois de apagar a primeira publicação em que anunciou a separação, na segunda-feira (5), a empresária, que está grávida do segundo filho do casal, reforçou que os dois vão seguir com o divórcio e pediu respeito à privacidade da família.

"Eu e o Arthur iremos seguir caminhos separados. Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre uma decisão que pertence à nossa vida particular. A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais", disse, em mensagem nesta terça-feira (6).

Arthur Aguiar e Jheny Santucci 1 de 10

Na sequência, Jheny fez questão de afastar uma possível relação entre o término e as recentes notícias envolvendo a situação financeira de Arthur. Ele se tornou alvo de uma ação de despejo em setembro.

"Também faço questão de esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras. Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas", declarou.

Jheny Santucci reafirmou separação de Arthur Aguiar após apagar post sobre fim do casamento Crédito: Reprodução/Instagram

A nova manifestação aconteceu depois de a empresária publicar um primeiro comunicado na noite de segunda-feira (5) e apagá-lo pouco depois. A exclusão da mensagem havia levantado dúvidas sobre se a separação estava realmente mantida.

"Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", havia escrito Jheny na publicação apagada.

Jheny Santucci apagou post sobre término com Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo depois de excluir o anúncio, a empresária manteve no perfil registros do casamento e fotos ao lado de Arthur. Com o novo comunicado, no entanto, ela reafirmou que a decisão de seguir caminhos separados está mantida.

Separação acontece três meses após casamento

Jheny e Arthur oficializaram a união no civil em 18 de julho deste ano, em uma cerimônia intimista em São Paulo. O término acontece três meses depois do casamento, enquanto a empresária está grávida do segundo filho do casal.

Os dois já são pais de Gabriel, de 2 anos, e anunciaram a nova gestação em agosto, menos de um mês após o casamento. Na ocasião, Jheny celebrou a chegada do bebê com uma declaração nas redes sociais. "Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele. Cabia ainda mais amor", escreveu.

O relacionamento de Jheny e Arthur começou em 2023. Antes da união com a empresária, o ator foi casado com Maíra Cardi, entre 2017 e 2022. Os dois são pais de Sophia, de 7 anos.