CINEMA

Sequência de 'A Empregada' confirma astro de 'Off Campus' no elenco

Stephen Kalyn interpretará o novo namorado da protagonista Millie na continuação prevista para 2027

Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:45

Stephen Kalyn é escalado para sequência de "A Empregada" Crédito: Reprodução/Divulgação

Stephen Kalyn, que interpretou Dean Di Laurentis na série “Off Campus”, está confirmado na sequência do filme “A Empregada”. Em “O Segredo da Empregada”, título oficial da continuação, o ator viverá Brock, personagem inédito que assume o posto de novo namorado de Millie, protagonista interpretada por Sydney Sweeney na adaptação. A previsão de estreia está para 17 de dezembro de 2027.

A novidade foi divulgada no perfil oficial da produção nesta segunda-feira (31). "Bem-vindo de volta, Brock. Stephen Kalyn se junta ao elenco de 'O Segredo da Empregada'. O filme estreia nos cinemas em 17 de dezembro de 2027", escreveu a equipe do longa na legenda. Além de Kalyn, os atores Brittany Snow, Kirsten Dunst e Paul Anthony Kelly foram os novos nomes anunciados no projeto.

A confirmação da sequência veio após o sucesso de bilheteria de "A Empregada" ao redor do mundo. A trama adapta a trilogia literária escrita por Freida McFadden.

"A Empregada" é uma adaptação dos livros de Freida McFadden 1 de 7

O primeiro filme acompanha Millie, uma mulher em busca de trabalho que aceita a vaga de empregada doméstica na mansão do casal Nina e Andrew Winchester, pais da pequena Cecilia. A rotina no local, contudo, revela dinâmicas sombrias sob a fachada de família perfeita.

Em “O Segredo da Empregada”, a narrativa volta a focar em Millie, que assume um novo trabalho doméstico. Desta vez, ela fica proibida de conhecer a patroa, Wendy Garrick, mantendo contato apenas com o marido dela, Douglas Garrick. A protagonista, no entanto, desenvolve uma desconfiança sobre o que a família esconde atrás de uma porta trancada.

Na produção, Paul Anthony interpreta Douglas Garrick, enquanto Brittany Snow dá vida a Marybeth, uma recepcionista aparentemente discreta que trabalha na empresa de Douglas.