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Sequência de 'A Empregada' confirma astro de 'Off Campus' no elenco

Stephen Kalyn interpretará o novo namorado da protagonista Millie na continuação prevista para 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:45

Stephen Kalyn é escalado para sequência de
Stephen Kalyn é escalado para sequência de "A Empregada" Crédito: Reprodução/Divulgação

Stephen Kalyn, que interpretou Dean Di Laurentis na série “Off Campus”, está confirmado na sequência do filme “A Empregada”. Em “O Segredo da Empregada”, título oficial da continuação, o ator viverá Brock, personagem inédito que assume o posto de novo namorado de Millie, protagonista interpretada por Sydney Sweeney na adaptação. A previsão de estreia está para 17 de dezembro de 2027. 

A novidade foi divulgada no perfil oficial da produção nesta segunda-feira (31). "Bem-vindo de volta, Brock. Stephen Kalyn se junta ao elenco de 'O Segredo da Empregada'. O filme estreia nos cinemas em 17 de dezembro de 2027", escreveu a equipe do longa na legenda. Além de Kalyn, os atores Brittany Snow, Kirsten Dunst e Paul Anthony Kelly foram os novos nomes anunciados no projeto.

A confirmação da sequência veio após o sucesso de bilheteria de "A Empregada" ao redor do mundo. A trama adapta a trilogia literária escrita por Freida McFadden.

"A Empregada" é uma adaptação dos livros de Freida McFadden

Sydney Sweeney em A Empregada por divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
O segredo da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
O casamento da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
A empregada está de olho, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
Freida McFadden, autora de livros de suspense como A Empregada e Nunca Minta por Divulgação
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Sydney Sweeney em A Empregada por divulgação

O primeiro filme acompanha Millie, uma mulher em busca de trabalho que aceita a vaga de empregada doméstica na mansão do casal Nina e Andrew Winchester, pais da pequena Cecilia. A rotina no local, contudo, revela dinâmicas sombrias sob a fachada de família perfeita.

Em “O Segredo da Empregada”, a narrativa volta a focar em Millie, que assume um novo trabalho doméstico. Desta vez, ela fica proibida de conhecer a patroa, Wendy Garrick, mantendo contato apenas com o marido dela, Douglas Garrick. A protagonista, no entanto, desenvolve uma desconfiança sobre o que a família esconde atrás de uma porta trancada.

Na produção, Paul Anthony interpreta Douglas Garrick, enquanto Brittany Snow dá vida a Marybeth, uma recepcionista aparentemente discreta que trabalha na empresa de Douglas.

A série literária também conta com o título “A Empregada Está de Olho” e com o conto “O Casamento da Empregada”, ambientado entre os volumes finais.

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Tags:

Sydney Sweeney A Empregada off Campus Stephen Kalyn

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