ASTROLOGIA

Será que é a sua vez? 3 signos vão atrair dinheiro e conquistar mais sucesso financeiro nesta semana (de 17 a 23 de agosto)

O momento pede cautela, planejamento e atenção para transformar boas chances em resultados

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

A semana de 17 a 23 de agosto pode trazer oportunidades importantes para alguns signos que desejam melhorar a vida financeira. O momento pede atenção aos detalhes, paciência e disposição para analisar melhor cada possibilidade antes de tomar decisões.

Áries, Leão e Libra aparecem entre os signos que podem avançar nessa área. Para eles, o crescimento financeiro pode depender menos da pressa e mais da capacidade de reconhecer oportunidades, buscar apoio e fazer escolhas práticas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho para conquistar mais estabilidade financeira. Pedir conselhos, aceitar ajuda de pessoas de confiança ou conversar com alguém que entende do assunto pode ajudar a superar inseguranças e enxergar possibilidades que estavam passando despercebidas.

Ao permitir que outras pessoas participem dos seus planos, você abre espaço para novas oportunidades. O momento também favorece uma relação mais saudável com seu próprio valor, mostrando que prosperidade não depende apenas de esforço individual.

Dica cósmica: Não tenha medo de pedir ajuda quando uma orientação puder levar você mais longe.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Leão: Depois de um período de muita movimentação, pode ser necessário desacelerar e olhar com mais atenção para os detalhes da sua vida financeira. Revisar gastos, investimentos e decisões recentes pode evitar problemas e ajudar você a construir resultados mais consistentes.

Isso não significa abandonar o ritmo de crescimento, mas encontrar um equilíbrio entre agir e analisar. Antes de apostar em uma nova oportunidade, certifique-se de que ela realmente contribui para os objetivos que você deseja alcançar.

Dica cósmica: Antes de tomar uma decisão financeira importante, olhe para os detalhes que poderiam passar despercebidos.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra: A semana pode pedir uma visão mais realista sobre dinheiro. Revisar o orçamento, observar os gastos e entender exatamente como estão suas finanças pode trazer mais segurança e evitar que preocupações acabem tomando proporções maiores do que deveriam.

Encarar a realidade financeira também pode mostrar que você está construindo uma base mais estável do que imaginava. Em vez de deixar o medo decidir por você, use informações concretas para fazer escolhas mais tranquilas e conscientes.

Dica cósmica: Troque a preocupação por informação e use a realidade financeira como aliada.