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Será que é a sua vez? 3 signos vão atrair dinheiro e conquistar mais sucesso financeiro nesta semana (de 17 a 23 de agosto)

O momento pede cautela, planejamento e atenção para transformar boas chances em resultados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

A semana de 17 a 23 de agosto pode trazer oportunidades importantes para alguns signos que desejam melhorar a vida financeira. O momento pede atenção aos detalhes, paciência e disposição para analisar melhor cada possibilidade antes de tomar decisões.

Áries, Leão e Libra aparecem entre os signos que podem avançar nessa área. Para eles, o crescimento financeiro pode depender menos da pressa e mais da capacidade de reconhecer oportunidades, buscar apoio e fazer escolhas práticas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho para conquistar mais estabilidade financeira. Pedir conselhos, aceitar ajuda de pessoas de confiança ou conversar com alguém que entende do assunto pode ajudar a superar inseguranças e enxergar possibilidades que estavam passando despercebidas.

Ao permitir que outras pessoas participem dos seus planos, você abre espaço para novas oportunidades. O momento também favorece uma relação mais saudável com seu próprio valor, mostrando que prosperidade não depende apenas de esforço individual.

Dica cósmica: Não tenha medo de pedir ajuda quando uma orientação puder levar você mais longe.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Leão: Depois de um período de muita movimentação, pode ser necessário desacelerar e olhar com mais atenção para os detalhes da sua vida financeira. Revisar gastos, investimentos e decisões recentes pode evitar problemas e ajudar você a construir resultados mais consistentes.

Isso não significa abandonar o ritmo de crescimento, mas encontrar um equilíbrio entre agir e analisar. Antes de apostar em uma nova oportunidade, certifique-se de que ela realmente contribui para os objetivos que você deseja alcançar.

Dica cósmica: Antes de tomar uma decisão financeira importante, olhe para os detalhes que poderiam passar despercebidos.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra: A semana pode pedir uma visão mais realista sobre dinheiro. Revisar o orçamento, observar os gastos e entender exatamente como estão suas finanças pode trazer mais segurança e evitar que preocupações acabem tomando proporções maiores do que deveriam.

Encarar a realidade financeira também pode mostrar que você está construindo uma base mais estável do que imaginava. Em vez de deixar o medo decidir por você, use informações concretas para fazer escolhas mais tranquilas e conscientes.

Dica cósmica: Troque a preocupação por informação e use a realidade financeira como aliada.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

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