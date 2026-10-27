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Será que você ainda quer tudo isso? 3 signos começam a rever escolhas e podem mudar de ideia até novembro

Mercúrio e Vênus estão retrógrados, e o período favorece uma revisão de desejos, relacionamentos, gastos e planos profissionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e eclipse solar
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem começar a questionar nesta terça-feira (27 de outubro de 2026) coisas que antes pareciam certas. Com Mercúrio e Vênus retrógrados, o momento favorece uma reflexão sobre escolhas, prioridades e desejos que talvez já não combinem com a vida atual.

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, esse período pode levar as pessoas a reconsiderar o tipo de trabalho que desejam, as parcerias que mantêm, a maneira como gastam dinheiro e até os projetos criativos que pretendem desenvolver. Não se trata necessariamente de abandonar tudo, mas de entender se aquilo que parecia ideal ainda faz sentido.

Mercúrio começou seu movimento retrógrado em Escorpião no sábado (24), às 4h12, a 20°58′ do signo. Já Vênus retrógrado retornou a Libra no domingo (25), às 6h10. Os dois movimentos seguem até 13 de novembro: Mercúrio retoma o movimento direto às 12h54, enquanto Vênus encerra a retrogradação às 21h27. Até lá, revisitar decisões e reconhecer mudanças de vontade pode ajudar a escolher os próximos passos com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro, suas relações e parcerias podem passar por uma revisão importante. A questão agora é perceber quem realmente merece estar ao seu lado e com quem vale a pena dividir planos, responsabilidades e objetivos. Isso vale tanto para a vida amorosa quanto para as amizades e as alianças profissionais.

Você pode começar a questionar se as pessoas com quem trabalha compartilham suas prioridades ou se um relacionamento ainda corresponde ao que deseja construir. Talvez algumas respostas sejam difíceis, mas reconhecer o que mudou é importante para não continuar investindo energia em situações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: observe como você se sente ao lado das pessoas mais próximas e confie nos sinais de que uma parceria precisa ser revista.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
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Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
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Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Libra

Libra, chegou a hora de olhar com mais atenção para seus hábitos de consumo e para aquilo que você considera indispensável. Você gosta de se cercar de coisas bonitas e de aproveitar os prazeres da vida, mas alguns gastos podem começar a parecer menos justificáveis, especialmente quando comprometem suas economias.

Vênus retrógrado retornou ao seu signo no domingo (25), às 6h10, reforçando a necessidade de rever valores, desejos e prioridades. Segundo Evan Nathaniel Grim, esse processo também pode despertar o interesse por outras formas de ganhar dinheiro. Talvez você descubra que uma habilidade pouco explorada poderia se transformar em fonte de renda ou perceba que seu trabalho atual já não oferece a satisfação de antes.

Seus objetivos também podem ter mudado. Um sonho que parecia perfeito há alguns meses talvez já não desperte o mesmo entusiasmo, e tudo bem reconhecer isso. O importante é distinguir o que você realmente deseja daquilo que continua perseguindo apenas por costume.

Dica cósmica: antes de fazer uma compra importante ou tomar uma decisão profissional, pergunte a si mesmo se essa escolha ainda combina com a vida que deseja levar.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
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Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
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Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Escorpião, você pode estar questionando desejos que antes pareciam inegociáveis. O que quer para sua carreira? Quais relações ainda fazem sentido? Seu estilo, seus interesses e até suas metas pessoais continuam representando quem você é hoje? Essas perguntas podem surgir com mais força durante esse período de revisão.

Mercúrio retrógrado está em seu signo desde sábado (24), às 4h12, e Vênus também segue retrógrado. Para Grim, esse é um momento de transformação que pode acontecer de maneira discreta, por meio de reflexões e descobertas pessoais. Escrever sobre seus sentimentos, reservar momentos de silêncio e observar suas próprias reações pode ajudar a entender o que mudou.

Esse processo também pode exigir que você deixe para trás sonhos antigos ou relações que já não combinam com a pessoa que se tornou. Nem sempre é fácil aceitar que algo perdeu o sentido, principalmente quando você investiu muito tempo e energia. Ainda assim, reconhecer essa mudança permite direcionar seus esforços para o que realmente importa agora.

Dica cósmica: reserve um tempo para refletir antes de tomar decisões definitivas. Entenda o que você quer preservar e o que já não tem espaço na sua vida.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

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