TV

Serginho Groisman comete gafe ao perguntar sobre ex-mulher de Thomás Aquino no 'Altas Horas'

Apresentador esqueceu que ator está divorciado desde 2024 e foi surpreendido ao perguntar há quanto tempo ele era casado

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:26

Crédito: Globo/Reprodução

Serginho Groisman cometeu uma gafe durante o 'Altas Horas', exibido no sábado (15). O apresentador perguntou ao ator Thomás Aquino há quanto tempo ele era casado, sem levar em consideração que o artista está divorciado desde 2024.

Thomás, que interpreta Ronei em 'Coração Acelerado', levou a situação com bom humor e aproveitou para brincar com a própria vida amorosa diante da plateia. "Eu estou separado há dois anos. Fui casado por quatro anos, tive uma história longa de 12 anos, mas agora estou solteiro. Podiam estar torcendo para eu estar com alguém, né?", respondeu o ator.

Thomas Aquino 1 de 5

Thomás manteve a identidade da ex-esposa longe dos holofotes durante os quatro anos de casamento. O fim da relação foi confirmado pelo próprio ator em entrevistas realizadas em 2026, quando passou a falar sobre a nova fase da vida pessoal e profissional.