GAFE?

Serginho Groisman se confunde ao vivo e pergunta sobre casamento de ator da Globo que está solteiro

Thomás Aquino corrigiu o apresentador durante o “Altas Horas” e revelou que está separado há dois anos; situação arrancou risadas no estúdio

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14:58

Serginho Groisman se confundiu e perguntou sobre o casamento de Thomás Aquino, que está solteiro há dois anos Crédito: Reprodução

Serginho Groisman passou por uma saia-justa durante o Altas Horas deste sábado (15). Ao conversar com os convidados sobre relacionamentos, o apresentador perguntou a Thomás Aquino há quanto tempo ele estava casado. O detalhe é que o ator está solteiro há cerca de dois anos.

A confusão aconteceu quando Serginho chegou ao intérprete de Ronei, de Coração Acelerado, e perguntou diretamente sobre sua vida amorosa. “Quanto tempo de casado?”, questionou.

Thomás percebeu o engano e respondeu com bom humor. “Eu estou separado há dois anos. Fui casado por quatro anos, tive uma história longa de 12 anos, mas agora estou solteiro há dois anos”, explicou.

Serginho Groisman 1 de 8

Ao notar a gafe, Serginho tentou contornar a situação e brincou com a reação da plateia. “As pessoas ficam felizes quando falam que as pessoas separam, nunca vi isso”, comentou.

O ator entrou na brincadeira: “Podiam estar torcendo para eu estar com alguém, né?”

A situação rapidamente virou um dos momentos descontraídos do programa. Thomás levou o comentário na esportiva e continuou participando normalmente da conversa.

Quem é Thomás Aquino

O ator terminou o casamento pouco antes de se mudar para São Paulo, mudança que marcou uma nova fase profissional. Na época, ele havia sido escolhido para integrar o elenco de sua primeira novela na Globo, Vale Tudo, exibida em 2025.

Depois, Thomás ganhou destaque como Ronei em Coração Acelerado, novela das sete que chegou ao fim nesta semana.