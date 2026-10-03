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Serginho Hondjakoff fala sobre preconceito e importunação antes de ‘A Fazenda 18’ e declaração volta à tona

Declarações do ator no pré-confinamento ganharam repercussão após ele ser acusado de racismo e importunação sexual durante o reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:34

Serginho Hondjakoff volta a repercutir após fala sobre preconceito e importunação antes de ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução

Uma declaração de Serginho Hondjakoff feita antes de sua entrada em A Fazenda 18 voltou a circular após as polêmicas envolvendo o ator dentro do reality. Em um vídeo de pré-confinamento divulgado pela Record, ele citou justamente preconceito e importunação entre situações que poderiam gerar críticas durante sua participação.

Na gravação, Serginho afirmou que poderia ser cancelado caso agredisse alguém, tivesse atitudes preconceituosas ou importunasse uma mulher, mas disse que não pretendia se envolver em situações desse tipo.

Serginho Hondjakoff

Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
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Serginho Hondjakoff por Reprodução

Semanas depois, o ator passou a ser alvo de acusações dentro da sede. Rikardo o acusou de racismo e xenofobia após uma discussão em que Serginho o chamou de “pangaré baiano”. O modelo também questionou uma fala relacionada à Bahia.

Serginho negou que tivesse tido intenção racista ou xenofóbica e afirmou que o comentário teria sido uma provocação em resposta a uma situação anterior entre os dois.

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Outra polêmica envolveu Ana Bruna Avila. A influenciadora relatou que teria ocorrido contato físico impróprio durante um abraço com o ator e afirmou que sentiu o órgão genital dele encostar em seu corpo. A situação foi analisada pela produção de A Fazenda 18, que decidiu manter Serginho no programa.

Após o episódio, Adriane Galisteu alertou o ator sobre a necessidade de ter cuidado com suas atitudes e falas. Posteriormente, Serginho procurou Ana Bruna para pedir desculpas, embora tenha afirmado que não teve a intenção atribuída a ele.

A influenciadora aceitou o pedido, mas esclareceu que, para ela, o problema não havia sido simplesmente o abraço.

Com os episódios, a fala do pré-confinamento voltou a ganhar repercussão justamente pela coincidência entre os temas mencionados pelo ator antes do reality e as acusações que surgiram posteriormente dentro da casa.

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