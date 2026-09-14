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Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, e Giselle Tigre se reencontram e recordam 'Malhação' após 26 anos

Atores se conheceram em 2000, quando interpretaram os personagens Cabeção e professora Linda na trama teen

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:42

Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre Crédito: Reprodução | Instagram

Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre que contracenaram juntos em Malhação, na TV Globo, se reencontraram e recordaram os velhos tempos, durante o programa Domingo Legal, no SBT, onde participa do quadro “Passa ou Repassa”, neste domingo (13).

Os atores se conheceram em 2000, quando interpretaram os personagens Cabeção e professora Linda na trama teen. A atriz esteve na trama durante três anos. Já Hondjakoff permaneceu entre 2000 e 2005.

Malhação 2000 1 de 7

"Foram três anos de convivência. Ele era um adolescente e eu fazia minha primeira novela em rede nacional. Marcou uma geração e até hoje, 26 anos depois, ainda somos lembrados pelo nossos personagens da TV", afirmou.