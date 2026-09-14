Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, e Giselle Tigre se reencontram e recordam 'Malhação' após 26 anos

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:42
Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre que contracenaram juntos em Malhação, na TV Globo, se reencontraram e recordaram os velhos tempos, durante o programa Domingo Legal, no SBT, onde participa do quadro “Passa ou Repassa”, neste domingo (13).
Os atores se conheceram em 2000, quando interpretaram os personagens Cabeção e professora Linda na trama teen. A atriz esteve na trama durante três anos. Já Hondjakoff permaneceu entre 2000 e 2005.
Malhação 2000
"Foram três anos de convivência. Ele era um adolescente e eu fazia minha primeira novela em rede nacional. Marcou uma geração e até hoje, 26 anos depois, ainda somos lembrados pelo nossos personagens da TV", afirmou.
O reencontro aconteceu em São Paulo, quando participaram do quadro “Pas