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Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, e Giselle Tigre se reencontram e recordam 'Malhação' após 26 anos

Atores se conheceram em 2000, quando interpretaram os personagens Cabeção e professora Linda na trama teen

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:42

Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre
Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre Crédito: Reprodução | Instagram

Sergio Honjdakoff e Giselle Tigre que contracenaram juntos em Malhação, na TV Globo, se reencontraram e recordaram os velhos tempos, durante o programa Domingo Legal, no SBT, onde participa do quadro “Passa ou Repassa”, neste domingo (13).

Os atores se conheceram em 2000, quando interpretaram os personagens Cabeção e professora Linda na trama teen. A atriz esteve na trama durante três anos. Já Hondjakoff permaneceu entre 2000 e 2005.

Malhação 2000

Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução
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Bastidores e registros da Malhação 2000 por Reprodução

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"Foram três anos de convivência. Ele era um adolescente e eu fazia minha primeira novela em rede nacional. Marcou uma geração e até hoje, 26 anos depois, ainda somos lembrados pelo nossos personagens da TV", afirmou.

O reencontro aconteceu em São Paulo, quando participaram do quadro “Pas

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Malhação

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