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Série de época com apenas 6 episódios vira sucesso na Netflix e é apontada como substituta de ‘Bridgerton’

“Minha Carreira Brilhante” chegou ao segundo lugar entre as séries mais assistidas da plataforma no mundo e conquistou a crítica

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:00

Minha carreira brilhante Crédito: Reprodução

Quem gosta de “Bridgerton” ganhou uma nova opção para maratonar na Netflix. Com apenas seis episódios, “Minha Carreira Brilhante” (My Brilliant Career) vem conquistando espaço no catálogo e chegou ao segundo lugar entre as séries mais assistidas da plataforma no mundo.

A produção australiana é inspirada no clássico romance de Miles Franklin, publicado em 1901. Apesar das comparações com “Bridgerton”, as duas histórias seguem caminhos diferentes. Em vez dos romances da aristocracia inglesa, a nova série acompanha uma jovem que tenta escapar do futuro imposto a ela pela sociedade.

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Qual é a história de “Minha Carreira Brilhante”?

A protagonista é Sybylla Melvyn, uma jovem criada no campo e de personalidade forte. Após a família enfrentar dificuldades financeiras, ela é enviada para morar com a avó e a tia, que têm uma condição financeira melhor.

As duas passam a tentar preparar Sybylla para o papel esperado de uma mulher de sua posição social. A jovem, porém, não está disposta a aceitar que seu futuro seja definido pelo casamento e começa a questionar as escolhas feitas por ela.

O romance que deu origem à produção tem ainda uma ligação especial com a trajetória de Miles Franklin. Muitos leitores interpretam Sybylla como uma representação da própria escritora, o que dá à obra características autobiográficas.

História continua atual mais de um século depois

A diretora Liz Doran contou que conheceu o livro em 2019 e se identificou com os conflitos enfrentados pela protagonista, apesar de a obra ter sido publicada há mais de 100 anos.

“Li o livro pela primeira vez em 2019 e fiquei imediatamente impressionada com a luta de Sybylla, que ainda ressoa em muitos de nós hoje. Ter a oportunidade de oferecer a uma nova geração uma história que os encoraje a perseguir seus sonhos é algo que eu certamente não poderia deixar passar”, afirmou.

Além do bom desempenho entre os assinantes, “Minha Carreira Brilhante” também teve recepção positiva da crítica. A série chegou a registrar 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.