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Série de 'Harry Potter' escala vencedor do Emmy para viver jovem Voldemort e revela atores de Dobby e Gina Weasley

Nova temporada da adaptação traz os rostos de personagens marcantes dos livros

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:51

Harry Potter: Billy Barratt será Tom Riddle; Lenny Rush será Dobby; Bonnie Hill será Gina Weasley Crédito: Reprodução | Divulgação/Doctor Who | Reprodução

O elenco da nova adaptação de Harry Potter ganhou reforços. A HBO Max revelou nesta sexta-feira (4) os atores que darão vida a personagens marcantes do público: o elfo Dobby, a nova intérprete de Gina Weasley e a versão mais jovem do temido Lord Voldemort. Os novos nomes chegam para a segunda temporada da série, que adaptará o livro "Harry Potter e a Câmara Secreta".

O elfo doméstico Dobby, que faz sua primeira aparição na saga ao longo do segundo livro, será interpretado por Lenny Rush. O ator tem 17 anos e já esteve em produções como "The Dumping Ground", além de participações em "Doctor Who" e "Taskmaster".

Já Gina Weasley, a irmã mais nova de Rony — melhor amigo de Harry Potter —, será vivida por Bonnie Hill, atriz estreante na televisão. A personagem apareceu na primeira temporada sendo interpretada por Gracie Cochrane, que deixou a série após a finalização das filmagens "devido a circunstâncias imprevistas". Hill assume o papel a partir da segunda temporada, na qual a personagem ganha maior destaque na trama.

Veja algumas das cenas da nova série de Harry Potter 1 de 12

O grande destaque do anúncio fica para Billy Barratt, que terá o desafio de interpretar Tom Riddle, a versão adolescente de Lord Voldemort exibida em flashbacks. Aos 18 anos, Barratt acumula trabalhos na televisão e venceu o Emmy Internacional de Melhor Ator pelo telefilme "Responsible Child", da BBC. O britânico também atuou em "Invasion" e "Kraven, o Caçador", além de estar escalado para interpretar o antagonista em "Life Is Strange".

A produção da segunda temporada da nova adaptação do universo de Harry Potter está em ritmo acelerado, com a renovação confirmada antes mesmo da estreia da série. Nas últimas semanas, Kit Harington também foi anunciado no papel de Gilderoy Lockhart.

Primeira temporada de Harry Potter

Vinte e cinco anos após o lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão, com a proposta de maior fidelidade aos sete livros originais. A estreia está prevista para o Natal de 2026.

A temporada de estreia adapta a obra inicial da saga em oito episódios, narrando a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos, ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Interpretado por Dominic McLaughlin, o protagonista lidera o elenco principal.

Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" nos papéis de Rony Weasley e Hermione Granger. O elenco traz ainda John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Rúbeo Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall.