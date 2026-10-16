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Série documental sobre Marília Mendonça com acervo exclusivo estreia no Prime Video

Produção reúne material inédito, registros de arquivo e depoimentos de familiares e nomes da música sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:34

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Reprodução

A série documental "Marília Mendonça – Sentimento Louco", que conta a trajetória da cantora sertaneja sob a perspectiva de registros de seu acervo pessoal e com materiais inéditos para a mídia, estreou na plataforma de streaming Prime Video nesta sexta-feira (16).

A obra busca resgatar momentos da vida e da carreira do ícone do gênero, popularmente conhecida como a "Rainha da Sofrência". Para a elaboração do projeto, a equipe teve acesso a mais de 530 mil imagens, 50 mil registros em vídeo e centenas de anotações, mensagens de texto e áudios da artista, revelando passagens inéditas de seu cotidiano e processo criativo.

Marília Mendonça

Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e Léo por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça era conhecida como "Rainha do Sertanejo" por Reprodução / Redes Sociais
Filme sobre Marília Mendonça será feito pela Prime Video por Redes sociais
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Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução

Além do acervo, a produção reúne depoimentos exclusivos de familiares, como a mãe da cantora, Dona Ruth. O projeto conta também com declarações de grandes nomes da música brasileira com os quais ela construiu parcerias ao longo da carreira, como a dupla Maiara & Maraisa, Paula Fernandes e Zezé Di Camargo.

Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, em decorrência de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Consagrada como uma das compositoras e cantoras de maior impacto do sertanejo contemporâneo, a artista deixou um filho, Léo, e um legado no campo da música.

Assista ao trailer de “Marília Mendonça – Sentimento Louco”:

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Marília Mendonça Prime Video

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