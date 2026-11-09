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Cantor sertanejo Belutti sofre acidente e tem carro de luxo destruído; veja estado de saúde

Veículo de luxo bateu em mureta na madrugada desta segunda-feira (9)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:58

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP Crédito: Reprodução/Aldieres Baptista/TV Globo

O cantor Belutti, da dupla com Marcos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo. Ele dirigia um Porsche quando perdeu o controle e bateu contra a mureta de proteção da pista.

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP 1 de 11

Um amigo do músico, Leandro Sibov, também estava no carro. Segundo apuração da TV Globo, nenhum pedestre foi atingido no momento da colisão. A frente do veículo de luxo ficou destruída com o impacto.

Motoristas que passavam logo atrás ajudaram a socorrer os dois logo após a batida, de acordo com o empresário do artista.

A equipe do sertanejo publicou um comunicado nas redes sociais explicando que a pista molhada pela chuva fez o carro derrapar em uma curva. A assessoria tranquilizou o público e informou que Belutti não teve ferimentos graves e já se recupera em casa.

Batizado como Bruno Belucci Pereira, o cantor completou 45 anos no último dia 7 de novembro. Ele começou a cantar ainda criança e, nos anos 1990, integrou o grupo Comando, apadrinhado por Gugu Liberato.

Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP 1 de 11

A dupla com Marcos nasceu em 2007 e gravou o primeiro DVD ao vivo logo no ano seguinte. Desde então, emplacou sucessos nacionais como 'Domingo de Manhã', 'Aquele 1%', 'Eu Era' e 'Tão Feliz'. O cantor Belutti é casado com a atriz Thaís Pacholek desde 2014.

Leia a nota oficial na íntegra:

"Na madrugada desta segunda-feira (09), ao retornar para casa, o cantor Bruno Belutti sofreu um acidente de carro na Alameda Rio Negro, em Alphaville.

Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo

Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação.