Cantor sertanejo Belutti sofre acidente e tem carro de luxo destruído; veja estado de saúde

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:58
O cantor Belutti, da dupla com Marcos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo. Ele dirigia um Porsche quando perdeu o controle e bateu contra a mureta de proteção da pista.
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP
Um amigo do músico, Leandro Sibov, também estava no carro. Segundo apuração da TV Globo, nenhum pedestre foi atingido no momento da colisão. A frente do veículo de luxo ficou destruída com o impacto.
Motoristas que passavam logo atrás ajudaram a socorrer os dois logo após a batida, de acordo com o empresário do artista.
A equipe do sertanejo publicou um comunicado nas redes sociais explicando que a pista molhada pela chuva fez o carro derrapar em uma curva. A assessoria tranquilizou o público e informou que Belutti não teve ferimentos graves e já se recupera em casa.
Batizado como Bruno Belucci Pereira, o cantor completou 45 anos no último dia 7 de novembro. Ele começou a cantar ainda criança e, nos anos 1990, integrou o grupo Comando, apadrinhado por Gugu Liberato.
Cantor sertanejo Belutti se envolve em acidente com Porsche SP
A dupla com Marcos nasceu em 2007 e gravou o primeiro DVD ao vivo logo no ano seguinte. Desde então, emplacou sucessos nacionais como 'Domingo de Manhã', 'Aquele 1%', 'Eu Era' e 'Tão Feliz'. O cantor Belutti é casado com a atriz Thaís Pacholek desde 2014.
"Na madrugada desta segunda-feira (09), ao retornar para casa, o cantor Bruno Belutti sofreu um acidente de carro na Alameda Rio Negro, em Alphaville.
Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo
Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação.
Agradecemos a preocupação e o carinho de todos."