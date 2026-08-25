VÍCIO

Sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostas e faz forte desabafo: ‘Me perdi como ser humano’

Cantor afirmou que não aceita publicidade de casas de apostas após enfrentar impactos financeiros e pessoais causados pelo jogo

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:11

Dupla Hugo e Guilherme Crédito: Reprodução

Hugo Vezzani, da dupla sertaneja com Guilherme, revelou que enfrentou um grave problema com apostas esportivas e jogos de azar. O cantor contou que perdeu uma quantia significativa de dinheiro e que o vício também provocou consequências em sua vida pessoal.

Em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, Hugo afirmou que a experiência mudou inclusive sua postura profissional. Segundo ele, atualmente não aceita fazer publicidade para casas de apostas, independentemente do valor oferecido. “Eu não faço propaganda de jogo nem a pau. Pode me pagar o que for. Vou destruir a vida das pessoas? Não vou”, declarou.

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O sertanejo contou que decidiu falar publicamente sobre o assunto por acreditar que sua própria experiência pode servir de alerta. Segundo Hugo, o psiquiatra que o acompanhava chegou a dizer que, em algum momento, ele sentiria necessidade de dividir o que viveu. “Foi uma fase muito triste da minha vida. Eu perdi uma grana muito considerável para mim. Me perdi como ser humano, sabe? Não só pelo jogo, mas porque ali eu me encontrava”, afirmou.

Após a repercussão da entrevista, Hugo voltou ao assunto nas redes sociais e fez um alerta aos seguidores sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. “Se vocês me permitirem dar um conselho: antes de qualquer coisa, cuidem da cabeça de vocês, da mente e do corpo. Às vezes a mente pede socorro”, disse.