Serviço de streaming aumenta preços no Brasil; veja os novos valores

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MetrópoIes
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:25
A Apple anunciou que vai aumentar o preço dos planos de assinatura da Apple TV+ no Brasil. Três planos do streaming vão passar por reajustes, incluindo as opções mensal e anual. Os novos valores já são aplicados para quem contratar os serviços, enquanto os assinantes atuais serão avisados antes da mudança na cobrança.
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A mensalidade do serviço de streaming passou de R$ 29,90 para R$ 34,90, uma alta de 16,7%. Já o plano anual do Apple TV+ subiu de R$ 220 para R$ 279, aumento de 26,8%.