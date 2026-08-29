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Serviço de streaming aumenta preços no Brasil; veja os novos valores

Três opções de assinatura terão novos valores no Brasil após o reajuste, incluindo os planos mensal e anual

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:25

Streaming
Streaming Crédito: Shutterstock

A Apple anunciou que vai aumentar o preço dos planos de assinatura da Apple TV+ no Brasil. Três planos do streaming vão passar por reajustes, incluindo as opções mensal e anual. Os novos valores já são aplicados para quem contratar os serviços, enquanto os assinantes atuais serão avisados antes da mudança na cobrança.

Confira 30 musicais para assistir nos streamings

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Em um Bairro de Nova York (2021) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
tick, tick… BOOM! (2021) – Netflix por Reprodução
A Noviça Rebelde (1965) – Disney+ por Reprodução
Matilda: O Musical (2022) – Netflix por Reprodução
Extra! Extra! (1992) – Disney+ por Reprodução
O Rei do Show (2017) – Disney+ e Netflix por Reprodução
Meninas Malvadas (2024) – Paramount+ por Reprodução
The Rocky Horror Picture Show (1975) – Disney+ por Reprodução
Burlesque (2010) – Netflix por Reprodução
Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) – Disney+ por Reprodução
Nasce Uma Estrela (2018) – HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix por Reprodução
Yesterday: A Trilha do Sucesso (2019) – Netflix por Reprodução
Chi-Raq (2015) – Amazon Prime Video por Reprodução
Hair (1979) – Mubi por Reprodução
A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) – HBO Max por Reprodução
Música da Alma (2012) – Amazon Prime Video por Reprodução
Encantada (2007) – Disney+ por Reprodução
Amor, Sublime Amor (2021) – Disney+ por Reprodução
Chicago (2002) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
Mamma Mia! (2008) – Telecine por Reprodução
Hairspray: Em Busca da Fama (2007) – Mercado Play por Reprodução
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Mercado Play por Reprodução
Cantando na Chuva (1952) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Dreamgirls - Em busca de um sonho (2006) – Paramount+ por Reprodução
Hamilton (2020) – Disney+ por Reprodução
A Cor Púrpura (2023) – HBO Max e Netflix por Reprodução
A Pequena Loja dos Horrores (1960) – Plex por Reprodução
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O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução

A mensalidade do serviço de streaming passou de R$ 29,90 para R$ 34,90, uma alta de 16,7%. Já o plano anual do Apple TV+ subiu de R$ 220 para R$ 279, aumento de 26,8%.

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