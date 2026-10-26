EMPREGO SIMULTÂNEO

Servidor é acusado de acumular cinco empregos em regime home office: contratos somavam 183 horas por semana e rendeu quase R$ 2 milhões a trabalhador

Britânico recebeu quase 350 mil libras de oito empregadores entre 2020 e 2023, segundo a acusação; ele nega fraude



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:06

Uma semana tem 168 horas exatas, e os contratos de trabalho do britânico Kashim Chowdhury, de 55 anos, chegaram a exigir 183 horas semanais, segundo a acusação apresentada ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. O servidor responde a nove acusações de fraude por supostamente esconder empregos simultâneos em órgãos públicos.

A promotoria afirma que Chowdhury recebeu 349.378 libras de oito empregadores entre fevereiro de 2020 e setembro de 2023. No auge desse período, ele teria mantido cinco funções em tempo integral ao mesmo tempo. Portanto, os oito vínculos citados no processo não correspondem a oito empregos simultâneos.

Chowdhury nega ter agido de forma desonesta. Em depoimento, reconheceu erros nas informações que forneceu aos empregadores, mas afirmou que enfrentava sofrimento psicológico e temia perder sua fonte de renda.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Trabalho remoto está no centro da acusação

Segundo a promotoria, o servidor aproveitou o trabalho a distância para manter contratos sobrepostos sem informar adequadamente os empregadores. Além disso, teria apresentado atestados médicos a alguns órgãos enquanto continuava trabalhando para outros.

Entre as instituições estavam o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, conhecido como Defra, o Ministério do Interior e a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido.

Conforme a cobertura do julgamento, a acusação sustenta que os órgãos não o teriam contratado se soubessem dos demais compromissos. O réu, por sua vez, declarou que alguns gestores conheciam seus outros trabalhos.

Chefias relatam problemas nas entregas

Durante as audiências, gestores descreveram atrasos e dificuldades no cumprimento de tarefas. Uma supervisora da Agência de Segurança Sanitária relatou que recebeu um documento incompleto, com trechos copiados de outros materiais do programa.

Segundo o depoimento, ela e uma colega precisaram trabalhar no fim de semana para corrigir o relatório. A supervisora também afirmou que Chowdhury raramente ligava a câmera nas reuniões e não atendia às chamadas dos colegas.

A defesa contesta as acusações de fraude. Ao explicar sua rotina, o servidor disse que o trabalho representava uma forma de enfrentar os problemas pessoais e manter contato com outras pessoas.

Réu nega maquiagem para simular doença

Outro episódio polêmico discutido no tribunal envolve uma reunião virtual em maio de 2023. A acusação afirma que Chowdhury usou maquiagem branca para aparentar estar doente.

O servidor negou essa versão em depoimento. Disse que estava resfriado e rejeitou a alegação de que teria exagerado tosses ou outros sintomas durante a conversa.

Chowdhury também declarou que recebeu diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático em 2015 e que voltou a apresentar sintomas em 2021. Segundo ele, a piora da saúde da mãe e a insegurança profissional afetaram suas decisões.