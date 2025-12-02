Sessão da Tarde exibe clássico infantil nesta terça-feira (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:00
Nesta terça-feira (2), a Globo exibe um dos clássicos que fez parte da infância de várias pessoas que acompanham a Sessão da Tarde, “Peter Pan”, no entanto, na versão com Garrett Hedlund e Hugh Jackman.
'Peter Pan e Wendy'
Na história, Peter (Levi Miller), um garoto de 12 anos que vive um orfanato sombrio em Londres, é levado para a “Terra do Nunca”, um mundo de piratas, fadas e guerreiros. Lá, ao lado da Princesa Tigrinha (Rooney Mara) e do Capitão Gancho (Garret Hedlund), ele enfrenta o pirata Barba Negra (Hugh Jackman) enquanto tenta descobrir a verdade sobre sua mãe.
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.