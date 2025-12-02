Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe clássico infantil nesta terça-feira (2 de dezembro)

Filme fez parte da infância de várias pessoas que acompanham a programação

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:00

Nesta terça-feira (2), a Globo exibe um dos clássicos que fez parte da infância de várias pessoas que acompanham a Sessão da Tarde, “Peter Pan”, no entanto, na versão com Garrett Hedlund e Hugh Jackman.

