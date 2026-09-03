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Sessão da Tarde exibe clássico nacional com Tony Ramos e Glória Pires hoje (3 de setembro)

Comédia traz reflexão sobre o cotidiano de um casal e o papel da mulher na sociedade

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:30

Veja de filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (3) será exibido um dos clássicos no cinema nacional, “Se Eu Fosse Você 2” (2009).

A continuação protagonizada por Tony Ramos e Glória Pires traz de volta o casal Claudio e Helena, com novos olhares sobre o cotidiano de um casal, trazendo uma reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade.

'Se Eu Fosse Você 2' 1 de 6

Desta vez, no longa, Claudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) estão prestes a se separar, o que faz com que ele passe a morar na casa de Nelsinho (Cássio Gabus Mendes). Porém, após a primeira reunião do divórcio, eles discutem em pleno elevador e, repentinamente, trocam de corpos mais uma vez.

Isto faz com que ambos tenham que viver a vida do outro, tendo por experiência o que ocorreu anos antes. Paralelamente há a situação de Bia (Isabelle Drummond), filha do casal, que está grávida e não sabe como contar aos pais.