FILME

Sessão da Tarde exibe continuação de comédia nacional com atores da TV Globo nesta quarta-feira (28 de outubro)

Filme traz aventura de amigos e colegas em casa de praia

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:00

Filme promete divertir a família na tarde desta quarta (28) Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (28), será exibido um filme que promete fazer a família cair na risada, com “Os Farofeiros 2”, filme escrito por Paulo Cursino e dirigido por Roberto Santucci.

Desta vez, os amigos e colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) terão que encarar novamente uma roubada nas férias, mais precisamente no carnaval, em uma praia da Bahia.

'Os Farofeiros 2' 1 de 5

Em meio a hotéis caindo aos pedaços, praias lotadas, tombos de banana boat e confusões no parque aquático, eles serão obrigados mais uma vez a testar os limites de uma convivência nada pacífica. Os problemas e imprevistos irão colocá-los em situações hilárias, fazendo a viagem dos sonhos na Bahia ir por água abaixo.