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Sessão da Tarde exibe continuação de comédia nacional com atores da TV Globo nesta quarta-feira (28 de outubro)

Filme traz aventura de amigos e colegas em casa de praia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:00

Filme promete divertir a família na tarde desta quarta (28)
Filme promete divertir a família na tarde desta quarta (28) Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (28), será exibido um filme que promete fazer a família cair na risada, com “Os Farofeiros 2”, filme escrito por Paulo Cursino e dirigido por Roberto Santucci.

Desta vez, os amigos e colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) terão que encarar novamente uma roubada nas férias, mais precisamente no carnaval, em uma praia da Bahia.

'Os Farofeiros 2'

Filme de comédia promete divertir família por Divulgação
Filme de comédia promete divertir família por Divulgação
Filme de comédia promete divertir família por Divulgação | Victor Pollak
Filme de comédia promete divertir família por Divulgação
Filme de comédia promete divertir família por Prime Video
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Filme de comédia promete divertir família por Divulgação

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Em meio a hotéis caindo aos pedaços, praias lotadas, tombos de banana boat e confusões no parque aquático, eles serão obrigados mais uma vez a testar os limites de uma convivência nada pacífica. Os problemas e imprevistos irão colocá-los em situações hilárias, fazendo a viagem dos sonhos na Bahia ir por água abaixo.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Roque Santeiro.

Tags:

Sessão da Tarde

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