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Sessão da Tarde exibe filme de fantasia nacional hoje (9 de setembro)

Filme brasileiro foi lançado em 2024

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:30

Filme nacional traz fantasia e aventura
Filme nacional traz fantasia e aventura Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) será exibido “Infinimundo” (2024). No longa, uma garota encanta a todos, inclusive ao jovem contador de histórias que visita a região.

Apaixonado, ele resolve se declarar para ela, mas é impedido por uma invasão de forasteiros. Com o desejo adiado, ele precisará usar sua sabedoria para se safar da situação e ter a permissão de se apaixonar novamente.

'Infinimundo'

Filme nacional é de 2024 por Reprodução
Filme nacional é de 2024 por Reprodução
Filme nacional é de 2024 por Reprodução
Filme nacional é de 2024 por Reprodução
Filme nacional é de 2024 por Reprodução
Filme nacional é de 2024 por Reprodução
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Filme nacional é de 2024 por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

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Sessão da Tarde Infinimundo

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