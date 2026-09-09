Sessão da Tarde exibe filme de fantasia nacional hoje (9 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) será exibido “Infinimundo” (2024). No longa, uma garota encanta a todos, inclusive ao jovem contador de histórias que visita a região.
Apaixonado, ele resolve se declarar para ela, mas é impedido por uma invasão de forasteiros. Com o desejo adiado, ele precisará usar sua sabedoria para se safar da situação e ter a permissão de se apaixonar novamente.
'Infinimundo'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.