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Sessão da Tarde exibe filme de irmãos que descobrem segredo sobrenatural nesta sexta (30 de outubro)

Aventura chega para adolescentes em filme exibido hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

A Sessão da Tarde exibe nesta sexta-feira (30), um filme de ficção científica e aventura instigante, que promete divertir o público.

Em O Incrível Senhor Blunden (2021), a aventura chega para os adolescentes Jamie (Jason Rennie) e Lucy (Tsion Habte) na forma de um velho misterioso, o Sr. Blunden (Simon Callow), que oferece à sua mãe a oportunidade de se tornar a zeladora de uma casa de campo em ruínas, que dizem ser mal-assombrada.

O Incrível Senhor Blunden

Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb
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Confira cenas do filme de 2021 por Reprodução | IMDb

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Roque Santeiro.

Tags:

Sessão da Tarde

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