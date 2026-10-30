Sessão da Tarde exibe filme de irmãos que descobrem segredo sobrenatural nesta sexta (30 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:30
A Sessão da Tarde exibe nesta sexta-feira (30), um filme de ficção científica e aventura instigante, que promete divertir o público.
Em O Incrível Senhor Blunden (2021), a aventura chega para os adolescentes Jamie (Jason Rennie) e Lucy (Tsion Habte) na forma de um velho misterioso, o Sr. Blunden (Simon Callow), que oferece à sua mãe a oportunidade de se tornar a zeladora de uma casa de campo em ruínas, que dizem ser mal-assombrada.
O Incrível Senhor Blunden
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Roque Santeiro.