Sessão da Tarde hoje (27/08): veja qual filme vai passar na TV Globo

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Felipe Sena
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00
Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (27), será exibido “Bem-Vindo À Vida” (2012). No longa, Sam (Chris Pine) descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis (Michael Hall D’Addario), o filho problemático de uma mulher chamada Frankie (Elizabeth Banks).
Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.
'Bem-Vindo À Vida'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a exibição de Além do Tempo na Edição Especial.