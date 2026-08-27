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Sessão da Tarde hoje (27/08): veja qual filme vai passar na TV Globo

Filme emocionante marca exibição na Sessão da Tarde

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00

'Bem-vindo à Vida' será exibido na 'Sessã da Tarde'
'Bem-vindo à Vida' será exibido na 'Sessã da Tarde' Crédito: Reprodução | IMDb

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (27), será exibido “Bem-Vindo À Vida” (2012). No longa, Sam (Chris Pine) descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis (Michael Hall D’Addario), o filho problemático de uma mulher chamada Frankie (Elizabeth Banks).

Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.

'Bem-Vindo À Vida'

Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
Filme foi lançado em 2012 por Divulgação
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Filme foi lançado em 2012 por Divulgação

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a exibição de Além do Tempo na Edição Especial.

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Sessão da Tarde

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