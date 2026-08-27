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Sessão da Tarde hoje (27/08): veja qual filme vai passar na TV Globo

Filme emocionante marca exibição na Sessão da Tarde

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00

'Bem-vindo à Vida' será exibido na 'Sessã da Tarde' Crédito: Reprodução | IMDb

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (27), será exibido “Bem-Vindo À Vida” (2012). No longa, Sam (Chris Pine) descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis (Michael Hall D’Addario), o filho problemático de uma mulher chamada Frankie (Elizabeth Banks).

Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.

'Bem-Vindo À Vida' 1 de 8