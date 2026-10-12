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Sessão da Tarde na TV Globo: veja os filmes da semana de 12 a 16 de outubro

'Minha Mãe é Uma Peça: O Filme' e 'Patrick' são os destaques da faixa vespertina na semana do Dia das Crianças

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:15

'Minha Mãe É Uma Peça: O Filme' e 'Patrick' são os destaques da faixa vespertina Crédito: IMDb

Com a semana de Dia das Crianças, a Sessão da Tarde está especial, com vários filmes e animações que agradam a todos os gostos.

Segunda-feira (12 de outubro)

‘Uma Fada Veio Me Visitar’ (2023)

Xuxa será a Fada Tatu, escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Após passar quatro décadas congelada, ela tenta realizar a missão, ao mesmo tempo, em que se adapta às mudanças dos tempos atuais, como as roupas e o celular.

Os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde 1 de 20

Terça-feira (13 de outubro)

‘A Ressurreição de Gavin Stone’ (2017)

Gavin Stone (Brett Dalton) é um ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local. Ele finge ser cristão para conseguir o papel de Jesus em uma peça durante a Paixão de Cristo.

Quarta-feira (14 de outubro)

'Minha Mãe é Uma Peça: O Filme' (2013)

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia-idade, divorciada do marido e mãe dedicada de Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Hiperativa, ela não larga do pé dos filhos, sem se dar conta de que eles já estão bem grandinhos. Após descobrir que eles a consideram uma chata, ela resolve sair de casa, sem avisar a ninguém, para visitar a querida tia Zélia (Suely Franco), com quem pode desabafar sobre a vida.

Quinta-feira (15 de outubro)

‘500 Cobertas’ (2022)

Quando seu marido tem um colapso mental e desaparece, uma mulher e seu filho pequeno saem em busca dele nas ruas, dando início a um movimento que inspira uma cidade.

Sexta-feira (16 de outubro)

‘Patrick’ (2018)