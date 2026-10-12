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Sessão da Tarde na TV Globo: veja os filmes da semana de 12 a 16 de outubro

'Minha Mãe é Uma Peça: O Filme' e 'Patrick' são os destaques da faixa vespertina na semana do Dia das Crianças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:15

'Minha Mãe É Uma Peça: O Filme' e 'Patrick' são os destaques da faixa vespertina
'Minha Mãe É Uma Peça: O Filme' e 'Patrick' são os destaques da faixa vespertina Crédito: IMDb

Com a semana de Dia das Crianças, a Sessão da Tarde está especial, com vários filmes e animações que agradam a todos os gostos.

Segunda-feira (12 de outubro)

‘Uma Fada Veio Me Visitar’ (2023)

Xuxa será a Fada Tatu, escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Após passar quatro décadas congelada, ela tenta realizar a missão, ao mesmo tempo, em que se adapta às mudanças dos tempos atuais, como as roupas e o celular.

Os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) por Reprodução
De Repente 30 (2004) por Reprodução
Encontro de Amor (2002) por Reprodução
De Volta à Lagoa Azul (1991) por Reprodução
Curtindo a Vida Adoidado (1986) por Reprodução
Um Príncipe em Nova York (1988)  por Reprodução
Lua de Cristal (1990) por Reprodução
A Princesa Xuxa e os Trapalhões (1989) por Reprodução
O Auto da Compadecida (2000) por Reprodução
A Lagoa Azul (1980) por Reprodução
A Família Buscapé (1993) por Reprodução
Um Policial Bom Pra Cachorro (1989) por Reprodução
Férias da Família Johnson (2004) por Reprodução
Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) por Reprodução
Edward Mãos de Tesoura (1990) por Reprodução
Um Tira no Jardim de Infância (1990) por Reprodução
Matilda (1996) por Reprodução
Hércules (1997) por Reprodução
Free Willy (1993) por Reprodução
O Diário da Princesa (2001) por Reprodução
1 de 20
Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) por Reprodução

Terça-feira (13 de outubro)

‘A Ressurreição de Gavin Stone’ (2017)

Gavin Stone (Brett Dalton) é um ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local. Ele finge ser cristão para conseguir o papel de Jesus em uma peça durante a Paixão de Cristo.

Quarta-feira (14 de outubro)

'Minha Mãe é Uma Peça: O Filme' (2013)

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia-idade, divorciada do marido e mãe dedicada de Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Hiperativa, ela não larga do pé dos filhos, sem se dar conta de que eles já estão bem grandinhos. Após descobrir que eles a consideram uma chata, ela resolve sair de casa, sem avisar a ninguém, para visitar a querida tia Zélia (Suely Franco), com quem pode desabafar sobre a vida.

Quinta-feira (15 de outubro)

‘500 Cobertas’ (2022)

Quando seu marido tem um colapso mental e desaparece, uma mulher e seu filho pequeno saem em busca dele nas ruas, dando início a um movimento que inspira uma cidade.

Sexta-feira (16 de outubro)

‘Patrick’ (2018)

Sarah (Beattie Edmondson) é uma jovem cuja vida é um desastre. A última coisa que precisa é ter um animal para cuidar, mas sua avó deixa seu cachorro travesso Patrick como legado.

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