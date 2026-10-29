Sessão da Tarde Power Rangers nesta quinta-feira (29 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:30
A Sessão da Tarde desta quinta-feira (29), exibe a adaptação de umas animações mais amadas dentro e fora do Brasil, Power Rangers.
No filme de ficção científica dirigido por Dean Israelite, cinco adolescentes são transformados nos superpoderosos Power Rangers.
'Power Rangers'
Orientados pelo mestre Zordon (Bryan Crasnton), eles precisarão deter a cruel Rita Repulsa (Elizabeth Banks), uma Ranger desertora que deseja destruir o mundo.
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Roque Santeiro.