SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde Power Rangers nesta quinta-feira (29 de outubro)

Adaptação de animação amada é exibida hoje

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:30

Filme é exibido na Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (29), exibe a adaptação de umas animações mais amadas dentro e fora do Brasil, Power Rangers.

No filme de ficção científica dirigido por Dean Israelite, cinco adolescentes são transformados nos superpoderosos Power Rangers.

'Power Rangers' 1 de 5

Orientados pelo mestre Zordon (Bryan Crasnton), eles precisarão deter a cruel Rita Repulsa (Elizabeth Banks), uma Ranger desertora que deseja destruir o mundo.