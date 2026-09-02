ASTROLOGIA

Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque

O mês pede mais cuidado com os relacionamentos e mostra a cada animal quando é hora de se aproximar, estabelecer limites ou deixar o passado para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Setembro de 2026 chega com uma energia voltada principalmente para os relacionamentos e para as escolhas que ajudam cada signo do horóscopo chinês a viver de maneira mais equilibrada. Ao longo do mês, algumas conexões se fortalecem, enquanto outras passam por ajustes importantes.

Para alguns animais, o período será marcado por novas amizades e aproximações. Para outros, será necessário aprender a dizer não, preservar a própria energia ou resolver conflitos que estavam sendo adiados. Confira a previsão para os 12 signos do horóscopo chinês em setembro, de acordo com o site "Your Tango".

Rato: Setembro ajuda você a ficar mais seletivo com as pessoas que recebem seu tempo e sua atenção. Você continua sendo alguém muito presente para quem ama, mas começa a perceber que confiança precisa ser construída dos dois lados. Ao longo do mês, uma amizade ou relação que não oferece estabilidade pode perder espaço naturalmente, enquanto conexões verdadeiramente recíprocas se tornam mais importantes.

Dica cósmica: Não tenha medo de diminuir sua disponibilidade para quem só aparece quando precisa de alguma coisa. Relações saudáveis também precisam de troca.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Boi: O mês pede mais discernimento nos relacionamentos. Você pode sentir vontade de ser mais transparente com as pessoas, mas setembro mostra que nem todo mundo precisa conhecer seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Ao observar mais e falar menos, você consegue perceber em quem realmente pode confiar e estabelece limites sem precisar criar grandes conflitos.

Dica cósmica: Não é necessário se fechar para se proteger. Aprenda apenas a escolher melhor quem merece acesso à sua energia.

Tigre: Setembro coloca você diante de situações em que será necessário buscar equilíbrio. Uma conversa importante pode revelar disputas de poder ou ressentimentos que estavam escondidos em uma relação. Sua coragem para falar com honestidade ajuda a transformar uma situação tensa em uma oportunidade de entendimento. Até o fim do mês, alguém que parecia estar contra você pode se tornar um aliado.

Dica cósmica: Não fuja de conversas difíceis quando elas podem trazer mais equilíbrio. Falar com sinceridade pode evitar que pequenos problemas cresçam.

Coelho: Você começa setembro mais atento aos limites que precisa estabelecer nas relações. Sua gentileza muitas vezes faz com que você deixe algumas situações passarem para evitar conflitos, mas isso começa a mudar. Ao longo do mês, você aprende a proteger sua tranquilidade sem precisar romper com as pessoas que ama.

Dica cósmica: Ser gentil não significa aceitar tudo. É possível cuidar dos outros sem abandonar aquilo que faz bem para você.

Dragão: Setembro pode ampliar sua vida social e aproximá-lo de pessoas diferentes. Convites e novos encontros ajudam você a sair um pouco da zona de conforto e perceber que boas conexões podem surgir justamente onde você não esperava. Ao mesmo tempo, o mês ensina que confiança não precisa acontecer imediatamente. Algumas relações ficam melhores quando são construídas aos poucos.

Dica cósmica: Dê tempo para as pessoas mostrarem quem são. Uma conexão verdadeira não precisa ser acelerada.

Serpente: O amor ganha bastante espaço em setembro. Uma relação importante pode ocupar sua atenção e fazer você perceber que não precisa carregar tudo sozinho. Para quem está solteiro, o período pode favorecer um novo encontro. Para quem já está em uma relação, a tendência é de mais reciprocidade, parceria e segurança emocional.

Dica cósmica: Permita que as pessoas que amam você também cuidem de você. Receber carinho pode ser tão importante quanto oferecê-lo.

Cavalo: Setembro traz vontade de ampliar seus horizontes e viver novas experiências. Você pode se sentir mais aberto para conversar, conhecer pessoas e experimentar formas diferentes de enxergar determinadas situações. Uma conversa com alguém próximo também pode ajudar a resolver um problema antigo e fortalecer a sensação de parceria.

Dica cósmica: Não tenha medo de mudar de perspectiva. Algumas respostas aparecem quando você permite que outra pessoa mostre um caminho diferente.

Cabra: Este é um mês de mudanças importantes na maneira como você lida com o passado. Alguns hábitos e relações já não combinam com a pessoa que você está se tornando, e setembro ajuda a perceber isso com mais clareza. Ao se aproximar de pessoas que realmente fazem bem, você também pode sentir vontade de retomar uma amizade antiga que ainda merece uma segunda chance.

Dica cósmica: Não carregue relações apenas por causa da história que vocês têm. Valorize quem continua fazendo sentido no seu presente.

Macaco: Setembro mostra a importância de estar perto das pessoas certas. Nos primeiros dias do mês, algumas situações podem funcionar como testes para suas amizades e deixar claro quem realmente está disposto a estar ao seu lado. Depois disso, você passa a valorizar mais o tempo compartilhado e entende que não precisa estar disponível para todo mundo.

Dica cósmica: Escolha qualidade em vez de quantidade. Poucas relações verdadeiras podem valer mais do que uma agenda cheia de contatos.

Galo: Você entra em setembro mais organizado e também mais exigente com as relações que deseja manter por perto. Depois de perceber como algumas pessoas podem ser instáveis, você passa a procurar vínculos baseados em confiança e comunicação. Conversas importantes no início do mês ajudam a estabelecer novos acordos e até a transformar sua rotina.

Dica cósmica: Não espere que os outros adivinhem o que você precisa. Uma comunicação clara pode evitar muitos desgastes.

Cão: Uma amizade pode ganhar uma importância inesperada em setembro. Um conflito ou situação que exige proximidade faz você enxergar essa pessoa de outra maneira e perceber o quanto ainda pode aprender com ela. Ao mesmo tempo, algumas mudanças são necessárias para que você viva de forma mais autêntica. O que parece difícil no começo pode trazer uma sensação enorme de alívio depois.

Dica cósmica: Quando algo já não combina com quem você é, não tenha medo de abrir espaço para uma nova fase.

Porco: Setembro coloca o sentimento de pertencimento no centro da sua vida. Os primeiros dias podem ser um pouco mais complicados, especialmente se você sentir que não está recebendo o mesmo apoio que oferece aos outros. A partir da segunda semana, porém, a vida social tende a ficar mais movimentada e você encontra mais oportunidades de estar perto de amigos e familiares.