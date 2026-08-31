ASTROLOGIA

Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam

O período favorece novas oportunidades, decisões mais inteligentes e mudanças capazes de abrir espaço para crescimento em diferentes áreas da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 pode ser um mês especialmente favorável para quatro signos. A astrologia aponta um período de expansão, novas possibilidades e maior facilidade para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas.

Para esses signos, a tendência é de um mês marcado por avanços em áreas como dinheiro, carreira, relacionamentos e projetos pessoais. Isso não significa que tudo acontecerá sem esforço, mas que algumas portas podem se abrir justamente quando eles estiverem dispostos a agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Setembro pode trazer uma sensação de renovação para Câncer, especialmente na rotina e na maneira de organizar a vida. Pequenas mudanças podem produzir efeitos maiores do que você imagina.

O período favorece a revisão de hábitos, compromissos e responsabilidades. Uma oportunidade relacionada ao trabalho ou a um projeto pessoal também pode surgir, mostrando que uma mudança de rotina pode ser o começo de uma fase mais produtiva.

Na vida pessoal, o mês tende a aproximar você de familiares e pessoas que considera importantes. Momentos de convivência podem ajudar a recuperar o equilíbrio e fortalecer vínculos.

A sorte também pode aparecer no amor e nos momentos de lazer. Para quem está em um relacionamento, setembro favorece conversas sobre o futuro e planos em conjunto. Para quem está solteiro, novos encontros podem despertar interesse.

Dica cósmica: não subestime pequenas mudanças. Uma nova rotina pode abrir espaço para oportunidades que você ainda não consegue enxergar.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leão começa setembro com uma energia favorável para crescimento e novas oportunidades. A confiança tende a aumentar, e isso pode fazer diferença na maneira como você se apresenta e se posiciona diante das pessoas.

O mês também favorece a organização financeira. É um bom momento para colocar as contas em ordem, rever gastos e resolver pendências que estavam sendo adiadas. Quanto mais clareza você tiver sobre seu dinheiro, mais fácil será aproveitar as oportunidades que aparecerem.

A comunicação ganha importância ao longo do período. Conversas com pessoas próximas, colegas e contatos profissionais podem abrir portas inesperadas. Uma troca aparentemente simples pode levar a uma oportunidade interessante.

Na reta final do mês, aventuras, estudos e até uma viagem podem entrar no radar. Sair da rotina e conhecer novos lugares ou perspectivas pode ser uma das formas pelas quais a sorte chega.

Dica cósmica: use sua confiança a seu favor, mas mantenha os pés no chão ao tomar decisões financeiras.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem

Virgem atravessa setembro em uma fase especialmente favorável para se sentir mais seguro de quem é e do que deseja. O mês pode funcionar como um verdadeiro ponto de partida para um novo ciclo pessoal.

A primeira metade do período favorece perguntas importantes. Em vez de aceitar tudo como está, você pode sentir necessidade de entender melhor suas escolhas e fazer ajustes que tragam mais equilíbrio.

O dinheiro também merece atenção. Organizar o orçamento, controlar gastos e estabelecer prioridades pode trazer resultados concretos. A prosperidade, neste caso, pode vir justamente da capacidade de administrar melhor os recursos que já estão nas suas mãos.

Na vida social, o mês tende a ficar mais movimentado. Passeios, encontros e conversas com amigos ou familiares podem trazer novas experiências e até apresentar pessoas interessantes.

Dica cósmica: pergunte, pesquise e organize antes de agir. Quanto mais informação você tiver, melhores serão suas escolhas.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode viver um dos períodos mais interessantes do ano em termos de magnetismo, oportunidades e crescimento pessoal. Setembro favorece uma postura mais confiante e pode fazer com que outras pessoas percebam seu potencial com mais facilidade.

O mês também pode estimular grandes sonhos. Projetos que pareciam distantes começam a parecer mais possíveis quando você encontra pessoas dispostas a apoiar suas ideias ou quando percebe que já possui recursos para dar o primeiro passo.

Na vida afetiva, setembro pode trazer novidades. Conversas, aproximações e novos interesses podem ganhar espaço, especialmente quando você estiver disposto a baixar a guarda e permitir que as relações se desenvolvam naturalmente.

A carreira também aparece como um ponto forte. No fim do mês, uma mudança de ritmo pode aumentar sua disposição para buscar reconhecimento, assumir novos desafios ou transformar uma ideia profissional em algo mais concreto.

Dica cósmica: não diminua seus planos por medo de parecer ambicioso demais. Setembro favorece quem reconhece o próprio potencial e transforma intenção em ação.