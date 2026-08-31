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Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam

O período favorece novas oportunidades, decisões mais inteligentes e mudanças capazes de abrir espaço para crescimento em diferentes áreas da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:00

sIGNOS,
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 pode ser um mês especialmente favorável para quatro signos. A astrologia aponta um período de expansão, novas possibilidades e maior facilidade para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas.

Para esses signos, a tendência é de um mês marcado por avanços em áreas como dinheiro, carreira, relacionamentos e projetos pessoais. Isso não significa que tudo acontecerá sem esforço, mas que algumas portas podem se abrir justamente quando eles estiverem dispostos a agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Setembro pode trazer uma sensação de renovação para Câncer, especialmente na rotina e na maneira de organizar a vida. Pequenas mudanças podem produzir efeitos maiores do que você imagina.

O período favorece a revisão de hábitos, compromissos e responsabilidades. Uma oportunidade relacionada ao trabalho ou a um projeto pessoal também pode surgir, mostrando que uma mudança de rotina pode ser o começo de uma fase mais produtiva.

Na vida pessoal, o mês tende a aproximar você de familiares e pessoas que considera importantes. Momentos de convivência podem ajudar a recuperar o equilíbrio e fortalecer vínculos.

A sorte também pode aparecer no amor e nos momentos de lazer. Para quem está em um relacionamento, setembro favorece conversas sobre o futuro e planos em conjunto. Para quem está solteiro, novos encontros podem despertar interesse.

Dica cósmica: não subestime pequenas mudanças. Uma nova rotina pode abrir espaço para oportunidades que você ainda não consegue enxergar.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão começa setembro com uma energia favorável para crescimento e novas oportunidades. A confiança tende a aumentar, e isso pode fazer diferença na maneira como você se apresenta e se posiciona diante das pessoas.

O mês também favorece a organização financeira. É um bom momento para colocar as contas em ordem, rever gastos e resolver pendências que estavam sendo adiadas. Quanto mais clareza você tiver sobre seu dinheiro, mais fácil será aproveitar as oportunidades que aparecerem.

A comunicação ganha importância ao longo do período. Conversas com pessoas próximas, colegas e contatos profissionais podem abrir portas inesperadas. Uma troca aparentemente simples pode levar a uma oportunidade interessante.

Na reta final do mês, aventuras, estudos e até uma viagem podem entrar no radar. Sair da rotina e conhecer novos lugares ou perspectivas pode ser uma das formas pelas quais a sorte chega.

Dica cósmica: use sua confiança a seu favor, mas mantenha os pés no chão ao tomar decisões financeiras.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem atravessa setembro em uma fase especialmente favorável para se sentir mais seguro de quem é e do que deseja. O mês pode funcionar como um verdadeiro ponto de partida para um novo ciclo pessoal.

A primeira metade do período favorece perguntas importantes. Em vez de aceitar tudo como está, você pode sentir necessidade de entender melhor suas escolhas e fazer ajustes que tragam mais equilíbrio.

O dinheiro também merece atenção. Organizar o orçamento, controlar gastos e estabelecer prioridades pode trazer resultados concretos. A prosperidade, neste caso, pode vir justamente da capacidade de administrar melhor os recursos que já estão nas suas mãos.

Na vida social, o mês tende a ficar mais movimentado. Passeios, encontros e conversas com amigos ou familiares podem trazer novas experiências e até apresentar pessoas interessantes.

Dica cósmica: pergunte, pesquise e organize antes de agir. Quanto mais informação você tiver, melhores serão suas escolhas.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode viver um dos períodos mais interessantes do ano em termos de magnetismo, oportunidades e crescimento pessoal. Setembro favorece uma postura mais confiante e pode fazer com que outras pessoas percebam seu potencial com mais facilidade.

O mês também pode estimular grandes sonhos. Projetos que pareciam distantes começam a parecer mais possíveis quando você encontra pessoas dispostas a apoiar suas ideias ou quando percebe que já possui recursos para dar o primeiro passo.

Na vida afetiva, setembro pode trazer novidades. Conversas, aproximações e novos interesses podem ganhar espaço, especialmente quando você estiver disposto a baixar a guarda e permitir que as relações se desenvolvam naturalmente.

A carreira também aparece como um ponto forte. No fim do mês, uma mudança de ritmo pode aumentar sua disposição para buscar reconhecimento, assumir novos desafios ou transformar uma ideia profissional em algo mais concreto.

Dica cósmica: não diminua seus planos por medo de parecer ambicioso demais. Setembro favorece quem reconhece o próprio potencial e transforma intenção em ação.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

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