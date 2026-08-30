ASTROLOGIA

Setembro de 2026 terá dias de alerta para os signos: veja as datas que podem trazer reviravoltas no amor, dinheiro e trabalho

Alguns momentos do mês podem intensificar emoções, provocar decisões importantes e exigir mais cuidado com palavras e atitudes

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:00

Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 chega com uma sequência de movimentos astrológicos capazes de deixar algumas áreas da vida mais agitadas. Entre os principais momentos estão a entrada de Vênus em Escorpião e de Mercúrio em Libra, em 10 de setembro, a Lua Nova em Virgem no dia 11 e a Lua Cheia em Áries no dia 26. Para quem acompanha astrologia, são períodos que podem simbolizar mudanças de perspectiva, conversas decisivas e situações que chegam ao limite.

O mês também reserva mudanças importantes na reta final. Marte entra em Leão em 27 de setembro, enquanto Mercúrio chega a Escorpião no dia 30, deixando as relações e a comunicação mais intensas. A ideia de "alerta", neste caso, não significa necessariamente algo ruim, mas momentos em que será preciso agir com mais consciência para não transformar tensão passageira em problema maior. Veja a previsão do site "Economic Times".

1º de setembro: tensão pode exigir paciência

O mês começa com uma quadratura entre Marte e Saturno, combinação associada a cobranças, limitações e sensação de que as coisas não avançam na velocidade desejada. É um momento que pode testar a paciência, especialmente diante de responsabilidades, conflitos profissionais ou situações em que alguém se sente pressionado.

A melhor estratégia é evitar decisões tomadas no calor do momento. Nem toda demora significa fracasso, e insistir em uma disputa pode consumir uma energia que seria melhor utilizada para resolver o problema de maneira prática.

Dica cósmica: respire antes de reagir e escolha suas batalhas.

10 de setembro: um dos dias mais movimentados do mês

O dia 10 concentra três acontecimentos importantes: Vênus entra em Escorpião, Mercúrio entra em Libra e Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos. A combinação pode mexer especialmente com relacionamentos, comunicação, dinheiro e decisões que pareciam estar definidas.

Conversas inesperadas podem surgir, sentimentos guardados podem ganhar força e algumas pessoas podem perceber que precisam mudar a maneira como lidam com determinada situação. É um bom momento para observar antes de agir, principalmente quando uma novidade parecer exigir uma resposta imediata.

Dica cósmica: não transforme uma surpresa em uma decisão definitiva sem antes entender o que está acontecendo.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

11 de setembro: Lua Nova em Virgem pede um recomeço

A Lua Nova em Virgem, a 18°25', chega logo depois da movimentação intensa do dia anterior e favorece uma espécie de reorganização. Trabalho, rotina, dinheiro, responsabilidades e hábitos podem entrar no centro das atenções, mostrando onde é necessário colocar mais ordem.

O momento pode ser especialmente interessante para quem sente que está acumulando tarefas ou adiando mudanças importantes. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, a energia de Virgem favorece ajustes pequenos e consistentes que podem produzir resultados maiores com o tempo.

Dica cósmica: organize primeiro o que está ao seu alcance e deixe o restante acontecer no ritmo possível.

17 de setembro: Quíron retorna a Áries e antigas questões podem reaparecer

Quíron retorna a Áries em movimento retrógrado no dia 17, trazendo uma fase de revisão de questões ligadas à coragem, identidade, autonomia e à maneira como cada pessoa enfrenta suas próprias vulnerabilidades. Algumas inseguranças que pareciam superadas podem voltar à superfície.

Isso não precisa ser encarado como um retrocesso. Pelo contrário, o período pode ajudar a enxergar com mais maturidade algo que ainda incomoda e que precisa ser compreendido de outra maneira. O importante é não confundir uma ferida antiga com uma incapacidade atual.

Dica cósmica: olhe para o passado com maturidade, mas não permita que ele decida seu próximo passo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

22 de setembro: Sol entra em Libra e começa a primavera

O Sol entra em Libra no dia 22, mesma data do equinócio de primavera no Brasil. A mudança favorece temas ligados a equilíbrio, relacionamentos, acordos e convivência, colocando as relações com outras pessoas em maior evidência.

Nos dias seguintes, porém, será importante encontrar um meio-termo entre agradar os outros e preservar os próprios interesses. O equilíbrio libriano não significa abrir mão de tudo para evitar conflitos, mas aprender a negociar sem abandonar aquilo que é importante para você.

Dica cósmica: busque equilíbrio, mas não confunda paz com aceitar tudo em silêncio.

26 de setembro: Lua Cheia em Áries pode levar situações ao limite

A Lua Cheia em Áries acontece no dia 26 e representa um dos momentos mais intensos do mês. Questões que estavam sendo adiadas podem chegar a um ponto de definição, principalmente aquelas relacionadas a independência, relacionamentos, decisões pessoais e necessidade de tomar uma atitude.

A proximidade com aspectos envolvendo Sol, Netuno e Plutão também pode aumentar a sensação de pressão ou de que determinadas situações precisam finalmente ser encaradas. Evite agir por impulso. Uma reação imediata pode aliviar a tensão por alguns minutos, mas criar consequências muito maiores depois.

Dica cósmica: antes de tomar uma atitude definitiva, pergunte a si mesmo se você está reagindo ou realmente escolhendo.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

27 de setembro: Marte entra em Leão e o ego pode falar mais alto

Marte entra em Leão no dia 27, trazendo mais disposição, coragem e vontade de conquistar espaço. É uma energia excelente para quem precisa sair da inércia, começar projetos e defender aquilo em que acredita, mas pode também aumentar a competitividade e a necessidade de reconhecimento.

O cuidado principal será não transformar confiança em disputa. Pessoas que se sentirem ignoradas ou desvalorizadas podem reagir de maneira exagerada, especialmente em relacionamentos e no ambiente profissional.

Dica cósmica: use sua força para construir algo que tenha seu nome, não para provar que você é melhor que alguém.

30 de setembro: Mercúrio entra em Escorpião e conversas ficam mais profundas

O último grande movimento do mês acontece quando Mercúrio entra em Escorpião no dia 30. A comunicação tende a ficar mais intensa, investigativa e direta, favorecendo conversas sobre assuntos que estavam sendo evitados.

Ao mesmo tempo, existe o risco de interpretar mensagens de maneira exagerada, desconfiar de intenções ou falar algo no impulso. O período pode ser excelente para descobrir a verdade, desde que exista disposição para ouvir antes de tirar conclusões.

Dica cósmica: procure fatos antes de criar histórias na sua cabeça.

Quais signos podem sentir setembro com mais intensidade?

Áries: A Lua Cheia de 26 de setembro acontece no seu signo e pode colocar decisões pessoais, relacionamentos e independência em evidência. Evite agir apenas para provar um ponto.

Touro: As mudanças envolvendo Urano podem provocar questionamentos sobre segurança e estabilidade. Não descarte uma possibilidade nova apenas porque ela foge do seu planejamento.

Leão: Marte entra no seu signo em 27 de setembro, aumentando energia, coragem e ambição. O cuidado é não deixar o orgulho transformar pequenas divergências em grandes conflitos.

Virgem: A Lua Nova de 11 de setembro acontece no seu signo e favorece um novo ciclo de organização. Rotina, trabalho e responsabilidades podem passar por ajustes importantes.

Libra: Mercúrio entra no seu signo em 10 de setembro e o Sol chega em 22 de setembro. Comunicação e relacionamentos ganham destaque, exigindo cuidado com decisões e palavras.