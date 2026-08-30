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Setembro de 2026 terá dias de alerta para os signos: veja as datas que podem trazer reviravoltas no amor, dinheiro e trabalho

Alguns momentos do mês podem intensificar emoções, provocar decisões importantes e exigir mais cuidado com palavras e atitudes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:00

Signos, tempo e dinheiro
Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 chega com uma sequência de movimentos astrológicos capazes de deixar algumas áreas da vida mais agitadas. Entre os principais momentos estão a entrada de Vênus em Escorpião e de Mercúrio em Libra, em 10 de setembro, a Lua Nova em Virgem no dia 11 e a Lua Cheia em Áries no dia 26. Para quem acompanha astrologia, são períodos que podem simbolizar mudanças de perspectiva, conversas decisivas e situações que chegam ao limite.

O mês também reserva mudanças importantes na reta final. Marte entra em Leão em 27 de setembro, enquanto Mercúrio chega a Escorpião no dia 30, deixando as relações e a comunicação mais intensas. A ideia de "alerta", neste caso, não significa necessariamente algo ruim, mas momentos em que será preciso agir com mais consciência para não transformar tensão passageira em problema maior. Veja a previsão do site "Economic Times".

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1º de setembro: tensão pode exigir paciência

O mês começa com uma quadratura entre Marte e Saturno, combinação associada a cobranças, limitações e sensação de que as coisas não avançam na velocidade desejada. É um momento que pode testar a paciência, especialmente diante de responsabilidades, conflitos profissionais ou situações em que alguém se sente pressionado.

A melhor estratégia é evitar decisões tomadas no calor do momento. Nem toda demora significa fracasso, e insistir em uma disputa pode consumir uma energia que seria melhor utilizada para resolver o problema de maneira prática.

Dica cósmica: respire antes de reagir e escolha suas batalhas.

10 de setembro: um dos dias mais movimentados do mês

O dia 10 concentra três acontecimentos importantes: Vênus entra em Escorpião, Mercúrio entra em Libra e Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos. A combinação pode mexer especialmente com relacionamentos, comunicação, dinheiro e decisões que pareciam estar definidas.

Conversas inesperadas podem surgir, sentimentos guardados podem ganhar força e algumas pessoas podem perceber que precisam mudar a maneira como lidam com determinada situação. É um bom momento para observar antes de agir, principalmente quando uma novidade parecer exigir uma resposta imediata.

Dica cósmica: não transforme uma surpresa em uma decisão definitiva sem antes entender o que está acontecendo.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

11 de setembro: Lua Nova em Virgem pede um recomeço

A Lua Nova em Virgem, a 18°25', chega logo depois da movimentação intensa do dia anterior e favorece uma espécie de reorganização. Trabalho, rotina, dinheiro, responsabilidades e hábitos podem entrar no centro das atenções, mostrando onde é necessário colocar mais ordem.

O momento pode ser especialmente interessante para quem sente que está acumulando tarefas ou adiando mudanças importantes. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, a energia de Virgem favorece ajustes pequenos e consistentes que podem produzir resultados maiores com o tempo.

Dica cósmica: organize primeiro o que está ao seu alcance e deixe o restante acontecer no ritmo possível.

17 de setembro: Quíron retorna a Áries e antigas questões podem reaparecer

Quíron retorna a Áries em movimento retrógrado no dia 17, trazendo uma fase de revisão de questões ligadas à coragem, identidade, autonomia e à maneira como cada pessoa enfrenta suas próprias vulnerabilidades. Algumas inseguranças que pareciam superadas podem voltar à superfície.

Isso não precisa ser encarado como um retrocesso. Pelo contrário, o período pode ajudar a enxergar com mais maturidade algo que ainda incomoda e que precisa ser compreendido de outra maneira. O importante é não confundir uma ferida antiga com uma incapacidade atual.

Dica cósmica: olhe para o passado com maturidade, mas não permita que ele decida seu próximo passo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

22 de setembro: Sol entra em Libra e começa a primavera

O Sol entra em Libra no dia 22, mesma data do equinócio de primavera no Brasil. A mudança favorece temas ligados a equilíbrio, relacionamentos, acordos e convivência, colocando as relações com outras pessoas em maior evidência.

Nos dias seguintes, porém, será importante encontrar um meio-termo entre agradar os outros e preservar os próprios interesses. O equilíbrio libriano não significa abrir mão de tudo para evitar conflitos, mas aprender a negociar sem abandonar aquilo que é importante para você.

Dica cósmica: busque equilíbrio, mas não confunda paz com aceitar tudo em silêncio.

26 de setembro: Lua Cheia em Áries pode levar situações ao limite

A Lua Cheia em Áries acontece no dia 26 e representa um dos momentos mais intensos do mês. Questões que estavam sendo adiadas podem chegar a um ponto de definição, principalmente aquelas relacionadas a independência, relacionamentos, decisões pessoais e necessidade de tomar uma atitude.

A proximidade com aspectos envolvendo Sol, Netuno e Plutão também pode aumentar a sensação de pressão ou de que determinadas situações precisam finalmente ser encaradas. Evite agir por impulso. Uma reação imediata pode aliviar a tensão por alguns minutos, mas criar consequências muito maiores depois.

Dica cósmica: antes de tomar uma atitude definitiva, pergunte a si mesmo se você está reagindo ou realmente escolhendo.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

27 de setembro: Marte entra em Leão e o ego pode falar mais alto

Marte entra em Leão no dia 27, trazendo mais disposição, coragem e vontade de conquistar espaço. É uma energia excelente para quem precisa sair da inércia, começar projetos e defender aquilo em que acredita, mas pode também aumentar a competitividade e a necessidade de reconhecimento.

O cuidado principal será não transformar confiança em disputa. Pessoas que se sentirem ignoradas ou desvalorizadas podem reagir de maneira exagerada, especialmente em relacionamentos e no ambiente profissional.

Dica cósmica: use sua força para construir algo que tenha seu nome, não para provar que você é melhor que alguém.

30 de setembro: Mercúrio entra em Escorpião e conversas ficam mais profundas

O último grande movimento do mês acontece quando Mercúrio entra em Escorpião no dia 30. A comunicação tende a ficar mais intensa, investigativa e direta, favorecendo conversas sobre assuntos que estavam sendo evitados.

Ao mesmo tempo, existe o risco de interpretar mensagens de maneira exagerada, desconfiar de intenções ou falar algo no impulso. O período pode ser excelente para descobrir a verdade, desde que exista disposição para ouvir antes de tirar conclusões.

Dica cósmica: procure fatos antes de criar histórias na sua cabeça.

Quais signos podem sentir setembro com mais intensidade?

Áries: A Lua Cheia de 26 de setembro acontece no seu signo e pode colocar decisões pessoais, relacionamentos e independência em evidência. Evite agir apenas para provar um ponto.

Touro: As mudanças envolvendo Urano podem provocar questionamentos sobre segurança e estabilidade. Não descarte uma possibilidade nova apenas porque ela foge do seu planejamento.

Leão: Marte entra no seu signo em 27 de setembro, aumentando energia, coragem e ambição. O cuidado é não deixar o orgulho transformar pequenas divergências em grandes conflitos.

Virgem: A Lua Nova de 11 de setembro acontece no seu signo e favorece um novo ciclo de organização. Rotina, trabalho e responsabilidades podem passar por ajustes importantes.

Libra: Mercúrio entra no seu signo em 10 de setembro e o Sol chega em 22 de setembro. Comunicação e relacionamentos ganham destaque, exigindo cuidado com decisões e palavras.

Escorpião: Vênus entra no seu signo em 10 de setembro e Mercúrio chega em 30 de setembro. Amor, dinheiro e conversas profundas podem ganhar um peso maior na reta final do mês.

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