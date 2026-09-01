ASTROLOGIA

Setembro de 2026 traz novas oportunidades na carreira e mudanças nos relacionamentos para os 12 signos

Veja o que o mês reserva, com mudanças que podem abrir espaço para novas oportunidades e decisões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 01:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 chega com foco em crescimento prático, decisões mais conscientes e mudanças importantes na vida pessoal e profissional. Alguns signos podem ganhar mais visibilidade no trabalho, enquanto outros terão de lidar com questões financeiras, relacionamentos, estudos ou necessidade de descanso.

Ao longo do mês, diferentes movimentos astrológicos favorecem organização, comunicação, planejamento e novas atitudes. A tendência é que as oportunidades apareçam com mais clareza para quem estiver disposto a rever estratégias e agir com paciência.

Confira as previsões de setembro para carreira, dinheiro, amor e saúde de cada signo, de acordo com o site "Economic Times".

Áries: setembro favorece avanços profissionais

Carreira e dinheiro: Setembro aponta para um período de progresso profissional mais consistente. As relações de trabalho ganham importância, enquanto a organização e a atenção às responsabilidades ajudam você a evitar problemas. Na parte financeira, despesas relacionadas à casa ou à família podem aumentar, por isso é melhor evitar decisões tomadas por impulso. O momento favorece planejamento e escolhas mais cuidadosas.

Amor e relacionamentos: Os relacionamentos podem ficar mais cooperativos ao longo do mês. Casais terão mais facilidade para conversar sobre planos e responsabilidades. Solteiros podem conhecer alguém por meio do trabalho ou de círculos sociais. Conversas familiares podem ficar mais emocionais na segunda metade do mês, exigindo paciência.

Saúde e bem-estar: Uma rotina equilibrada será importante. A agenda cheia pode provocar cansaço mental, então vale priorizar sono adequado, alimentação regular e pequenas pausas durante o dia.

Touro: dinheiro pede planejamento

Carreira e dinheiro: Setembro favorece um avanço profissional gradual. O trabalho em equipe e as boas relações no ambiente profissional podem abrir portas. Atividades que envolvam planejamento, escrita, análise ou criatividade também ganham força. Nas finanças, o mês pede atenção ao orçamento, às economias e aos objetivos de longo prazo.

Amor e relacionamentos: A vida amorosa tende a ficar mais leve. Casais podem dividir melhor as responsabilidades e resolver pequenos desentendimentos com mais facilidade. Solteiros podem se interessar por alguém conhecido no trabalho ou durante atividades do dia a dia.

Saúde e bem-estar: O equilíbrio será essencial. Você pode se sentir produtivo, mas também mentalmente sobrecarregado se assumir tarefas demais. Descanso e hábitos simples ajudam a manter o ritmo.

Gêmeos: comunicação pode abrir portas

Carreira e dinheiro: Setembro promete movimentação na vida profissional. Você terá iniciativa para correr atrás dos seus objetivos, mas precisa evitar a pressa. Comunicação, networking e organização podem fazer diferença. A partir da segunda metade do mês, questões ligadas a ganhos e segurança financeira ganham mais espaço, favorecendo decisões cuidadosas com o dinheiro.

Amor e relacionamentos: A vida social fica mais movimentada e a comunicação ganha força. Solteiros podem atrair alguém por meio de conversas, humor ou interesses em comum. Casais tendem a se entender melhor, embora assuntos familiares possam exigir mais sensibilidade.

Saúde e bem-estar: Descanso mental será indispensável. Sono regular, exercícios moderados e momentos longe das telas podem ajudar a controlar a agitação.

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Câncer: confiança aumenta na segunda metade do mês

Carreira e dinheiro: Setembro traz melhora na confiança e no ritmo profissional. Organização, comunicação e planejamento ajudam você a tomar decisões melhores. Na segunda metade do mês, a disposição para agir aumenta, mas é importante evitar gastos motivados por emoções, especialmente com casa, família e conforto.

Amor e relacionamentos: A segurança emocional continua sendo uma prioridade. O período favorece relações mais próximas e conversas sobre responsabilidades. Você também pode se sentir mais confiante para demonstrar interesse por alguém.

Saúde e bem-estar: A energia tende a aumentar consideravelmente na segunda metade do mês. Aproveite a disposição, mas evite exageros e respeite os momentos de recuperação.

Leão: foco em confiança e organização financeira

Carreira e dinheiro: O mês começa com bastante confiança e vontade de se destacar. Comunicação e expressão pessoal ficam favorecidas, enquanto a organização ajuda a colocar as finanças em ordem. Na segunda metade de setembro, algumas atividades podem exigir mais discrição e concentração. É um bom momento para revisar compromissos financeiros e fortalecer as economias.

Amor e relacionamentos: A comunicação fica mais leve e agradável. Solteiros podem chamar atenção em eventos sociais ou por meio de amigos em comum. Casais terão espaço para conversar sobre planos para o futuro.

Saúde e bem-estar: A disposição pode estar alta no início do mês, mas o corpo pode pedir mais descanso depois. Uma rotina equilibrada ajuda a manter a energia.

Virgem: mês forte para carreira e decisões

Carreira e dinheiro: Setembro é um dos períodos mais favoráveis para a sua vida profissional. A organização, a comunicação e a capacidade de análise ficam em evidência, ajudando em decisões importantes. A segunda metade do mês aumenta sua confiança e visibilidade. Nas finanças, vale revisar despesas e encontrar maneiras mais eficientes de guardar dinheiro.

Amor e relacionamentos: Os relacionamentos ficam mais maduros. Conversas honestas podem aproximar casais, enquanto solteiros podem conhecer alguém por meio de contatos profissionais ou sociais. Apenas tome cuidado para não ser direto demais ao expor o que pensa.

Saúde e bem-estar: Melhorar a rotina pode trazer efeitos positivos para seu bem-estar. Evite transformar preocupação em excesso de pensamentos e mantenha horários mais regulares para dormir, comer e se exercitar.

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Libra: charme e confiança em alta

Carreira e dinheiro: Setembro começa com um aumento de confiança e favorece contatos profissionais. Comunicação, entrevistas, negociações e apresentações podem render bons resultados. Na parte financeira, porém, é melhor controlar gastos relacionados a conforto e estilo de vida.

Amor e relacionamentos: Este é um dos temas mais favorecidos do mês. Você tende a estar mais aberto e receptivo, o que pode ajudar casais a resolver antigos mal-entendidos. Solteiros podem atrair atenção com naturalidade.

Saúde e bem-estar: O equilíbrio emocional terá impacto direto na sua disposição. Movimento, alimentação adequada, sono e momentos de descanso longe do trabalho serão importantes.

Escorpião: novas possibilidades por meio de contatos

Carreira e dinheiro: Setembro favorece networking e planejamento estratégico. Novos contatos podem trazer informações importantes para sua carreira. A visibilidade profissional também aumenta ao longo do mês. No dinheiro, porém, o ideal é evitar riscos desnecessários e manter assuntos financeiros mais delicados sob controle.

Amor e relacionamentos: Você pode precisar lidar com sentimentos que estavam sendo deixados de lado. Casais se beneficiam de conversas sinceras e tranquilas. Solteiros podem desenvolver interesse por alguém, mas talvez prefiram manter isso em segredo inicialmente.

Saúde e bem-estar: O equilíbrio emocional será fundamental. Uma rotina organizada, alimentação adequada e menos sobrecarga mental podem ajudar a preservar sua energia.

Sagitário: carreira ganha força

Carreira e dinheiro: Setembro traz boas perspectivas profissionais. Comunicação, organização e visibilidade podem ajudar você a conquistar mais espaço. Pessoas em posições de liderança podem reconhecer seu esforço e oferecer novas responsabilidades. Na parte financeira, tenha cautela com empréstimos, investimentos e compromissos de longo prazo.

Amor e relacionamentos: A vida social fica mais movimentada. Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos, grupos profissionais ou redes sociais. Casais terão um início de mês mais leve, mas questões envolvendo confiança e dinheiro podem exigir diálogo depois.

Saúde e bem-estar: A pressão profissional pode afetar sua tranquilidade. Atividade física, sono adequado e tempo ao lado de pessoas que fazem bem podem ajudar a aliviar a tensão.

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Capricórnio: crescimento profissional no horizonte

Carreira e dinheiro: Setembro aponta para crescimento e reconhecimento profissional. Relações no trabalho podem melhorar, enquanto planejamento e desenvolvimento de novas habilidades ajudam a fortalecer seus objetivos de longo prazo. Na parte financeira, os resultados tendem a ser mais consistentes quando você investe em conhecimentos que podem aumentar seus ganhos no futuro.

Amor e relacionamentos: A vida amorosa ganha mais movimento na segunda metade do mês. Casais podem conversar sobre responsabilidades, planos e família. Solteiros podem conhecer alguém por meio de contatos profissionais.

Saúde e bem-estar: Conciliar trabalho e vida pessoal será um desafio. Evite tentar resolver tudo de uma vez e mantenha uma rotina com alimentação, exercícios e descanso.

Aquário: aprendizado pode trazer oportunidades

Carreira e dinheiro: Setembro favorece crescimento profissional por meio de aprendizado e adaptação. Cursos, treinamentos e novas experiências podem contribuir para sua carreira. O mês também pede atenção a impostos, empréstimos, seguros, investimentos e outros assuntos envolvendo dinheiro compartilhado.

Amor e relacionamentos: Novos contatos podem surgir por meio de viagens, estudos ou atividades profissionais. Casais podem conversar sobre objetivos em comum. Como o trabalho pode ocupar bastante espaço, será importante não deixar as pessoas próximas de lado.

Saúde e bem-estar: Consistência é a palavra-chave. Sono, alimentação, exercícios e pausas durante o dia ajudam a manter o equilíbrio diante de uma rotina mais exigente.

Peixes: relacionamentos ganham destaque

Carreira e dinheiro: A cooperação pode abrir caminhos na carreira. Comunicação, negociações e parcerias ficam favorecidas. Projetos criativos também podem ganhar força. Na parte financeira, atenção redobrada a investimentos, impostos, empréstimos e responsabilidades compartilhadas será necessária.

Amor e relacionamentos: Os relacionamentos ficam em evidência. Conversas sinceras podem fortalecer os vínculos, enquanto a segunda metade do mês aumenta sua confiança para demonstrar sentimentos. Solteiros podem se sentir mais dispostos a tomar a iniciativa.

Saúde e bem-estar: O equilíbrio emocional terá grande influência sobre sua energia. Uma rotina com alimentação adequada, sono suficiente e momentos de tranquilidade pode ajudar a manter a estabilidade.

Setembro de 2026 será um mês de construção

O mês traz uma mensagem importante para os 12 signos: os melhores resultados tendem a aparecer quando ambição e paciência caminham juntas. Oportunidades profissionais podem surgir por meio de comunicação, contatos, aprendizado e esforço constante, enquanto as finanças pedem mais atenção a gastos e compromissos de longo prazo.

No amor, diálogo, confiança e abertura emocional serão fundamentais. Alguns signos podem fortalecer relacionamentos já existentes, enquanto outros terão oportunidades de conhecer novas pessoas.

Já o bem-estar depende de equilíbrio. Manter uma rotina possível, respeitar os próprios limites e evitar sobrecarga pode fazer toda a diferença.