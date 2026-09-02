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Setembro pode colocar o amor à prova para todos os signos, mas alguns vão descobrir que certas relações não têm mais futuro

O mês traz mudanças na vida amorosa, aumenta a busca por conexões mais profundas e pode revelar o que realmente vale a pena manter

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

Setembro chega com uma pergunta importante para a vida amorosa: essa relação ainda faz sentido para você? Ao longo do mês, os 12 signos podem perceber mudanças na maneira como enxergam o amor. Relações que pareciam estáveis podem pedir mais diálogo, enquanto conexões que estavam começando podem ganhar força. Para algumas pessoas, será um período de aproximação e novos encontros. Para outras, a principal descoberta será perceber que não dá mais para ignorar aquilo que incomoda.

A tendência é buscar menos superficialidade e mais segurança, reciprocidade e verdade. Por isso, setembro pode ser especialmente revelador para quem vinha insistindo em relações que já não entregavam o mesmo de antes. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Setembro pode movimentar bastante a vida amorosa de Áries. Para quem está solteiro, existe espaço para conhecer alguém novo e se envolver com uma pessoa que desperte interesse de maneira inesperada.

Quem já está em um relacionamento pode sentir vontade de se aproximar mais e recuperar momentos de diversão a dois. O mês também favorece conversas importantes sobre como cada um pode contribuir para que a relação fique mais equilibrada.

No fim das contas, Áries pode perceber que não precisa escolher entre liberdade e compromisso. É possível ter os dois quando existe uma relação saudável.

Dica cósmica: não tenha pressa para definir uma história. Deixe as atitudes mostrarem até onde ela pode chegar.

Touro

Touro começa setembro com uma energia favorável para o amor e pode sentir vontade de dar um novo passo em uma relação.

Para quem está solteiro, o período pode trazer uma oportunidade de conhecer alguém especial. Já para quem está comprometido, conversas sobre futuro, estabilidade e planos em comum podem ganhar importância.

Também será um mês para entender que segurança emocional não significa ter todas as respostas imediatamente. Algumas relações precisam de tempo para amadurecer.

Dica cósmica: dê espaço para o amor crescer sem tentar controlar cada etapa.

Gêmeos

Gêmeos pode começar setembro mais aberto ao romance, mas a tendência é ficar cada vez menos interessado em relações sem profundidade.

Se está solteiro, você pode conhecer alguém que começa com uma conversa interessante e rapidamente desperta sua curiosidade. Para quem já está em um relacionamento, questões relacionadas à confiança e à estabilidade podem ganhar destaque.

Também pode surgir a necessidade de resolver um problema que vinha sendo evitado. Não significa necessariamente uma separação. Às vezes, reconhecer o que está errado é justamente o primeiro passo para consertar.

Dica cósmica: não tente racionalizar tudo o que sente. Algumas respostas aparecem quando você permite que a emoção também fale.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer

Para Câncer, setembro pode ser um dos meses mais românticos do período. Conversas, encontros e demonstrações de carinho tendem a aproximar as pessoas.

Quem está solteiro pode encontrar alguém com quem consiga criar uma conexão emocional verdadeira. Para os comprometidos, o momento favorece planos para o futuro e conversas que ajudam a fortalecer a relação.

O mês também pede mais coragem para dizer aquilo que você sente, em vez de esperar que a outra pessoa perceba sozinha.

Dica cósmica: quando existe carinho de verdade, demonstrar o que você sente não é fraqueza.

Leão

Leão pode perceber uma mudança importante na forma como vive o amor. Em vez de querer mostrar tudo para todo mundo, pode surgir uma vontade maior de preservar a intimidade.

Para quem está solteiro, um interesse secreto ou uma pessoa que nunca foi vista dessa maneira pode ganhar outro significado. Nos relacionamentos, momentos mais reservados podem fortalecer a conexão.

O cuidado é não confundir privacidade com falta de transparência. Guardar a intimidade é diferente de esconder problemas.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser exposto, mas aquilo que importa precisa ser conversado.

Virgem

Setembro pode trazer uma conversa capaz de mudar a percepção de Virgem sobre uma relação.

Quem está solteiro pode conhecer alguém por meio de amigos, redes sociais ou situações do cotidiano e se surpreender com a rapidez com que o interesse cresce. Já quem está em um relacionamento pode começar a questionar se existe um caminho em comum para os dois.

Virgem tende a analisar cada detalhe, mas este mês pede atenção também às atitudes. Nem sempre é preciso interpretar cada palavra quando o comportamento de alguém já deixou tudo bastante claro.

Dica cósmica: observe a constância, não apenas as promessas.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode ficar muito mais exigente no amor em setembro. Atenção pela metade, relações indefinidas e promessas sem atitude podem perder completamente o encanto.

Quem está solteiro pode se sentir atraído por alguém que foge do seu padrão habitual. Para quem está comprometido, assuntos como confiança, dinheiro e planos para o futuro podem aparecer nas conversas.

O principal desafio será parar de evitar assuntos difíceis apenas para manter a aparência de harmonia.

Dica cósmica: uma relação equilibrada não é aquela sem conflitos, mas aquela em que os dois conseguem conversar sobre eles.

Escorpião

Setembro pode colocar Escorpião em evidência no amor. Sua presença tende a chamar atenção, e uma pessoa pode revelar sentimentos que estavam escondidos.

Para quem está solteiro, existe possibilidade de uma amizade ganhar outro significado ou de surgir uma conexão que rapidamente se torne importante. Quem está comprometido pode buscar mais intimidade, cumplicidade e segurança.

O cuidado está em não transformar silêncio em resposta. Nem sempre aquilo que você imagina corresponde ao que o outro está sentindo.

Dica cósmica: intensidade aproxima, mas confiança só nasce quando existe diálogo.

Sagitário

Sagitário pode usar setembro para fechar uma história emocional que já deveria ter ficado no passado.

Uma pessoa antiga pode voltar à memória ou até reaparecer, mas isso não significa necessariamente que seja hora de recomeçar. Às vezes, o passado retorna apenas para mostrar o quanto você mudou.

Para quem está em um relacionamento, questões que ficaram mal resolvidas podem finalmente pedir atenção.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que o amor está mais próximo do que imaginava. Uma amizade pode começar a ganhar contornos diferentes, ou alguém do seu círculo social pode demonstrar um interesse inesperado.

Para quem já está em uma relação, setembro pede mais demonstrações de afeto. Você pode mostrar que ama alguém por meio de atitudes práticas, mas nem sempre a outra pessoa sabe interpretar isso.

Algumas palavras podem fazer uma diferença enorme.

Dica cósmica: não presuma que quem está ao seu lado sabe o que você sente. Diga.

Aquário

Aquário pode começar a enxergar o amor com muito mais seriedade. Uma relação que parecia casual pode ganhar importância e fazer surgir perguntas sobre futuro e compromisso.

Quem está solteiro pode se interessar por alguém ligado ao trabalho ou ao ambiente profissional. Para os comprometidos, conversas sobre os próximos passos da relação podem se tornar inevitáveis.

O importante é não tomar decisões definitivas apenas porque as emoções estão mais fortes em determinado momento.

Dica cósmica: antes de decidir pelo impulso, pergunte se essa relação combina com a vida que você quer construir.

Peixes

Peixes pode viver um setembro de maior abertura emocional. A vontade de ter conversas profundas e construir uma conexão verdadeira tende a crescer.

Para quem está solteiro, alguém de outro contexto, cidade ou até conhecido pela internet pode despertar interesse. Mas existe um alerta: não transforme rapidamente uma pessoa real na versão idealizada que você criou na cabeça.

Para os comprometidos, o mês pode ajudar a recuperar intimidade e proximidade.

Dica cósmica: aproveite a intensidade, mas não abandone a realidade por causa dela.

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