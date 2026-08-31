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Setembro promete ser um mês de viradas para 5 signos, que vão viver uma fase de sorte, amor e novas oportunidades

Uma sequência de mudanças ao longo do mês favorece decisões importantes, relacionamentos e projetos que podem abrir caminhos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 chega com uma combinação de movimentos astrológicos que pode abrir espaço para crescimento, novas oportunidades e mudanças importantes na vida de alguns signos. Ao longo do mês, diferentes áreas ganham destaque, desde relacionamentos e dinheiro até carreira, vida social e projetos pessoais.

O período começa com um desafio entre Marte e Saturno no dia 1º, que pode exigir paciência e responsabilidade. Já a partir do dia 10, uma sequência de mudanças movimenta o céu: Vênus entra em Escorpião, Mercúrio chega a Libra e Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos. Na madrugada do dia 11, a Lua Nova em Virgem abre espaço para recomeços.

Mais adiante, o Sol entra em Libra no dia 22, marcando também o Equinócio de Primavera no Brasil. A Lua Cheia em Áries acontece no dia 26, seguida pela entrada de Marte em Leão no dia 27. Para fechar o mês, Mercúrio entra em Escorpião no dia 30.

Para cinco signos, essa sequência pode representar uma verdadeira virada de chave, com mais confiança para deixar velhos padrões para trás e apostar em uma nova fase. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Setembro começa pedindo paciência para Áries, especialmente com a quadratura entre Marte e Saturno no dia 1º. A partir do dia 10, Vênus em Escorpião coloca dinheiro compartilhado, dívidas e responsabilidades financeiras em evidência, enquanto Mercúrio em Libra leva os relacionamentos para o centro das atenções. A Lua Nova em Virgem, no dia 11, favorece mudanças na rotina e novos hábitos.

No dia 22, o Sol entra em Libra e reforça a importância das parcerias. Já a Lua Cheia em Áries, no dia 26, marca uma importante culminação pessoal, enquanto Marte em Leão, no dia 27, aumenta sua disposição para socializar, criar e buscar novas experiências. O fim do mês traz uma reflexão mais profunda sobre seus relacionamentos e compromissos.

Dica cósmica: tenha paciência com o que não acontece no seu ritmo. Algumas respostas chegam quando você para de tentar forçá-las.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Virgem

Setembro traz para Virgem uma oportunidade de reorganizar a vida e começar um novo ciclo. A Lua Nova no seu signo, no dia 11, favorece mudanças de hábitos, prioridades e planos para os próximos meses. Antes disso, Vênus em Escorpião e Mercúrio em Libra movimentam amizades, comunicação e questões financeiras.

Urano retrógrado em Gêmeos também pode fazer você repensar planos profissionais. Depois do dia 22, com o Sol em Libra, dinheiro e segurança material ganham mais atenção. A Lua Cheia em Áries, no dia 26, pode revelar o que precisa ser encerrado ou transformado para que você avance.

Dica cósmica: não espere ter tudo sob controle para começar algo novo. Às vezes, o recomeço é justamente o que coloca as coisas no lugar.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Libra

Setembro coloca Libra em evidência e favorece especialmente comunicação, decisões e expressão pessoal. Mercúrio entra no seu signo no dia 10, ajudando você a expor ideias, negociar e abordar assuntos delicados com mais segurança. Vênus em Escorpião, por sua vez, chama atenção para dinheiro, valores e prioridades.

A grande virada acontece no dia 22, quando o Sol entra em Libra e inaugura uma fase de maior protagonismo. A Lua Cheia em Áries, no dia 26, reforça a necessidade de equilibrar seus desejos com as demandas dos relacionamentos. Marte em Leão, no dia 27, ainda movimenta sua vida social.

Dica cósmica: pare de diminuir suas vontades para manter tudo em equilíbrio. Você também precisa ocupar espaço nas próprias decisões.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Sagitário

Depois de um período mais intenso, setembro traz para Sagitário a chance de desacelerar e escolher melhor onde colocar sua energia. Vênus em Escorpião favorece momentos de introspecção, enquanto Mercúrio em Libra movimenta amizades e contatos. A Lua Nova em Virgem, no dia 11, pode abrir um novo capítulo na carreira, nos estudos ou nos planos para o futuro.

O Sol entra em Libra no dia 22 e fortalece conexões com amigos, grupos e contatos profissionais. A Lua Cheia em Áries, no dia 26, estimula sua criatividade, enquanto Marte em Leão, no dia 27, aumenta a vontade de explorar novas ideias e experiências.

Dica cósmica: escolha suas prioridades antes de dizer sim para tudo. Seu crescimento neste mês depende mais de foco do que de pressa.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Peixes

Setembro chega como uma oportunidade para Peixes recuperar o equilíbrio e voltar a olhar para as próprias necessidades. A partir do dia 10, Vênus em Escorpião movimenta a vida amorosa e favorece novas experiências, enquanto Mercúrio em Libra coloca dinheiro e responsabilidades compartilhadas em foco. A Lua Nova em Virgem, no dia 11, também abre espaço para novos começos nos relacionamentos.

Com o Sol entrando em Libra no dia 22, questões emocionais e financeiras ganham força. A Lua Cheia em Áries, no dia 26, marca uma culminação importante, e Marte em Leão, no dia 27, ajuda a trazer mais organização para a rotina. No fim do mês, Mercúrio em Escorpião favorece aprendizado e novas perspectivas.

Dica cósmica: confie na sua intuição, mas não ignore os fatos. Setembro pede sensibilidade sem abrir mão da clareza.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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