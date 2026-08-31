ASTROLOGIA

Setembro vai virar o jogo: 3 signos terão uma fase muito mais leve e favorável até o fim do mês

Mudanças na rotina, nos relacionamentos, na carreira e na vida pessoal podem abrir espaço para uma fase de mais confiança e oportunidades nas últimas semanas de setembro

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 pode começar de um jeito e terminar de outro para três signos. Ao longo do mês, algumas situações que pareciam travadas começam a perder força, enquanto novas possibilidades ganham espaço.

A segunda metade de setembro tende a ser especialmente importante, com mudanças que favorecem decisões, relacionamentos, comunicação e iniciativa. Para esses signos, o fim do mês pode trazer a sensação de que finalmente estão deixando para trás uma fase mais complicada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Uma tensão que vinha pesando sobre sua vida pode começar a desaparecer na reta final de setembro. Questões emocionais que pareciam difíceis de resolver tendem a ficar mais leves, especialmente nos relacionamentos e na convivência com pessoas importantes.

A segunda metade do mês também favorece parcerias. Conversas mais equilibradas podem ajudar você a superar obstáculos antigos e recuperar a confiança em algumas relações. Para quem está solteiro, novas conexões podem surgir no dia a dia e ganhar importância.

A vida financeira também pode receber um impulso por meio de uma parceria ou de uma decisão tomada em conjunto. Até o fim de setembro, você pode perceber que já não está tão preso às mesmas preocupações que marcaram o começo do mês.

Dica cósmica: Não carregue para a reta final do mês conflitos que já podem ser resolvidos com uma conversa honesta.

Filmes para Áries 1 de 10

Gêmeos: Setembro pode trazer mudanças interessantes na sua vida profissional, mas os efeitos mais positivos tendem a aparecer conforme o mês avança. Depois de um começo mais exigente, você pode encontrar maneiras mais eficientes de organizar suas prioridades e tomar decisões importantes.

Na primeira parte do mês, relacionamentos e vida social ganham destaque, favorecendo encontros e novas conexões. Depois, a comunicação passa a ser ainda mais importante, ajudando você a negociar, expor ideias e se aproximar de pessoas que podem contribuir para seus planos.

Na reta final, sua criatividade e capacidade de se expressar ficam em evidência. Para quem está solteiro, isso também pode favorecer encontros com potencial para se transformar em algo mais duradouro. Até o fim de setembro, você pode se sentir entrando em um ciclo muito mais positivo.

Dica cósmica: Confie na própria capacidade de decidir sem esperar que todo mundo aprove suas escolhas.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Leão: A reta final de setembro pode trazer uma verdadeira injeção de energia. Você tende a recuperar a disposição para agir e pode finalmente tomar uma decisão importante que vinha sendo adiada.

Esse período também favorece confiança, criatividade e iniciativa. Um projeto pessoal pode ganhar força, enquanto uma ideia que parecia distante começa a parecer possível. Você pode se colocar mais em evidência e perceber que está pronto para assumir um papel de maior protagonismo.

A comunicação também será uma aliada importante. Conversas, negociações e contatos profissionais podem abrir portas, principalmente quando você souber apresentar suas ideias com clareza e segurança.

O resultado é uma sensação de avanço que pode marcar uma virada importante. Depois de um período em que talvez tenha se sentido limitado, o fim de setembro traz mais espaço para agir de acordo com aquilo que realmente deseja.

Dica cósmica: Quando a oportunidade aparecer, não deixe que o medo de mudar faça você voltar para a zona de conforto.