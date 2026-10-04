ASTROLOGIA

Seu dia de sorte nesta semana (de 5 a 11 de outubro) já tem data marcada; veja quando ele chega para cada signo

A semana traz surpresas, recomeços e mudanças que podem ajudar cada signo a enxergar novas possibilidades

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 5 a 11 de outubro de 2026 pode trazer boas surpresas para os 12 signos do zodíaco. Em diferentes áreas da vida, acontecimentos inesperados podem mostrar que novas possibilidades estavam mais perto do que pareciam.

O período também favorece recomeços e escolhas mais alinhadas com aquilo que cada pessoa realmente deseja. Para alguns signos, a sorte pode aparecer na carreira; para outros, nos relacionamentos, em uma decisão importante ou até em uma oportunidade que chega de maneira inesperada.

Por isso, vale manter os olhos abertos para aquilo que surgir ao longo dos próximos dias. Uma conversa, uma proposta, uma mudança de planos ou uma ideia diferente pode ser o começo de algo maior. Confira o dia da sorte de cada signo nesta semana e o que ele pode trazer. A previsão é do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: terça-feira, 6 de outubro

Áries pode encontrar inspiração justamente quando estiver cercado por outras pessoas. Ideias criativas podem surgir de conversas, encontros ou da influência de alguém que desperta uma nova perspectiva.

Esse momento também pode favorecer a carreira e a vida financeira. Em vez de tentar encontrar todas as respostas sozinho, permita-se trocar ideias e observar o que outras pessoas têm a acrescentar.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode ser o empurrão que faltava para transformar uma ideia em oportunidade.

Touro

Dia da sorte: sábado, 10 de outubro

Touro pode sentir que chegou a hora de construir uma vida mais alinhada com aquilo que realmente precisa. O momento favorece um recomeço e pode ajudar você a repensar escolhas relacionadas ao trabalho, ao dinheiro e à própria rotina.

Mais do que acumular conquistas, a questão agora é entender se aquilo que você está construindo realmente contribui para a vida que deseja ter. Escolhas mais conscientes podem colocar você de volta no caminho que faz sentido.

Dica cósmica: Nem toda conquista vale a pena se ela afasta você da vida que gostaria de viver.

Gêmeos

Dia da sorte: quarta-feira, 7 de outubro

Gêmeos pode chegar a um ponto em que será necessário tomar uma decisão e sair da zona de conforto. Uma oportunidade pode surgir de maneira inesperada, mas caberá a você decidir se está disposto a agir.

Mudanças podem parecer arriscadas no começo, especialmente quando envolvem algo novo. Ainda assim, permanecer onde está apenas porque é confortável pode impedir que você descubra até onde pode chegar.

Dica cósmica: Quando uma oportunidade aparecer, não espere ter todas as certezas para dar o primeiro passo.

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Câncer

Dia da sorte: domingo, 11 de outubro

Câncer pode perceber que uma situação do passado ainda tem algo a oferecer. Alguém pode reaparecer na vida amorosa ou uma oportunidade profissional que parecia esquecida pode voltar a ser discutida.

A diferença é que, desta vez, a escolha está nas suas mãos. Antes de aceitar qualquer retorno, pense no que realmente merece fazer parte da sua vida e escolha aquilo que respeita seus desejos e limites.

Dica cósmica: Uma segunda chance só vale a pena quando aquilo que retorna também combina com o que você deseja agora.

Leão

Dia da sorte: terça-feira, 6 de outubro

Leão pode finalmente enxergar uma saída para uma situação que vinha parecendo difícil. Um período de dúvidas dá lugar a mais confiança, trazendo clareza sobre os próximos passos.

Você já vem trabalhando para alcançar seus objetivos, mas talvez estivesse esperando algum sinal de que estava no caminho certo. Nesta semana, uma oportunidade ou descoberta pode ajudar a recuperar essa confiança e mostrar que seus esforços não foram em vão.

Dica cósmica: Não diminua seus sonhos só porque o resultado demorou mais do que você esperava.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 7 de outubro

Virgem pode descobrir que a próxima grande oportunidade profissional não está necessariamente em fazer mais cursos, participar de mais reuniões ou seguir um caminho já conhecido. Uma ideia diferente pode ser justamente o que falta para mudar de nível.

Confie mais na própria percepção, mesmo quando ela apontar para algo pouco convencional. Fazer diferente pode ser necessário para alcançar resultados que você ainda não conseguiu obter.

Dica cósmica: Uma ideia que parece ousada demais hoje pode ser justamente aquela que abre a porta que você procurava.

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Libra

Dia da sorte: sábado, 10 de outubro

Libra terá uma oportunidade de pensar seriamente sobre o que deseja para a próxima fase da vida. O momento favorece novos começos e pode ser especialmente importante para quem sente que está repetindo padrões antigos.

Em vez de viver de acordo com expectativas alheias, permita-se escolher aquilo que realmente gostaria de construir. O que você fizer agora pode definir uma direção diferente para os próximos meses.

Dica cósmica: Não planeje a próxima fase da sua vida pensando no que os outros esperam de você.

Escorpião

Dia da sorte: terça-feira, 6 de outubro

Escorpião pode receber uma oportunidade importante na carreira ou finalmente enxergar com mais clareza qual direção deseja seguir. Um momento de maior confiança ajuda a reconhecer o próprio potencial e a valorizar aquilo que já foi conquistado.

Uma proposta nova pode aparecer ou uma decisão que vinha sendo adiada pode finalmente ser tomada. Não tenha medo de escolher aquilo que realmente favorece seus objetivos.

Dica cósmica: Reconheça seu próprio valor antes de decidir o próximo passo. Você não precisa esperar pela aprovação de todo mundo.

Sagitário

Dia da sorte: quarta-feira, 7 de outubro

Sagitário pode passar por uma descoberta importante na vida amorosa. Depois de um período de reflexão, você pode finalmente entender melhor o que precisa para se sentir realizado, tanto nos relacionamentos quanto na vida profissional.

O desafio está em equilibrar o desejo por novas experiências com a vontade de construir algo que tenha raízes. Essa compreensão pode abrir espaço para uma relação mais significativa ou para uma escolha que faça sua vida ter mais sentido.

Dica cósmica: Descobrir o que você realmente ama também significa entender o que está disposto a construir para manter isso por perto.

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Capricórnio

Dia da sorte: sábado, 10 de outubro

Capricórnio pode se deparar com uma nova possibilidade na carreira. Um cargo, projeto ou caminho profissional diferente pode surgir e fazer você repensar o rumo que vinha seguindo.

Será importante não deixar que as necessidades ou expectativas de outras pessoas determinem suas escolhas. Você pode amar quem está ao seu redor e continuar presente para essas pessoas sem abrir mão dos próprios sonhos.

Dica cósmica: Sua vida profissional também precisa refletir aquilo que você quer conquistar, e não apenas aquilo que esperam de você.

Aquário

Dia da sorte: domingo, 11 de outubro

Aquário pode perceber que ter uma vida completa não significa fazer tudo exatamente como imaginou. Algumas das melhores oportunidades podem surgir justamente quando os planos mudam e você aceita experimentar uma direção diferente.

Isso pode afetar tanto a vida profissional quanto os relacionamentos. O mais importante será permanecer aberto ao que chega e escolher aquilo que realmente combina com a pessoa que você está se tornando.

Dica cósmica: Flexibilidade não significa abandonar seus planos. Às vezes, significa permitir que eles fiquem ainda melhores.

Peixes

Dia da sorte: terça-feira, 6 de outubro

Peixes pode entrar na semana com uma percepção importante: você não precisa provar o próprio valor o tempo inteiro. Comparações e cobranças podem perder espaço quando você passa a reconhecer aquilo que já existe de especial em sua própria trajetória.

Ao deixar de tentar corresponder às expectativas dos outros, novas possibilidades podem aparecer. Uma oportunidade de trabalho ou até um convite inesperado pode transformar os próximos dias em uma lembrança especial.