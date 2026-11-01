Seu filho não escuta o que você diz: as 5 frases para substituir os gritos e melhorar a comunicação em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:20
Pedir para a criança guardar os brinquedos, desligar a televisão ou se preparar para ir à escola e acabar levantando a voz é uma situação familiar para muitos pais. Entre compromissos, cansaço e tarefas domésticas, manter a calma nem sempre é fácil.
Mas, quando uma conversa vira uma sequência de gritos, a criança pode prestar mais atenção à irritação do adulto do que à orientação que está recebendo. Isso não significa que os pais devam abrir mão das regras, mas que é possível estabelecer limites com firmeza sem recorrer a ameaças ou palavras que machuquem.
Crianças precisam de presença
Pequenas mudanças na maneira de falar podem ajudar a tornar as orientações mais claras e abrir espaço para que os filhos aprendam a lidar com as próprias emoções.
1. Em vez de perguntar quantas vezes precisa repetir, peça atenção
Quando a mesma orientação precisa ser repetida várias vezes, a impaciência costuma aparecer. Frases como “Quantas vezes preciso falar?” podem fazer a criança se sentir repreendida sem entender exatamente o que precisa fazer.
Uma alternativa é se aproximar, buscar sua atenção e falar com uma voz tranquila e firme: “Quero que você me escute um pouquinho. Chegou a hora de guardar os brinquedos antes do jantar.”
Orientações curtas e específicas ajudam a deixar as expectativas mais claras. Para crianças menores, os pais também podem começar a tarefa junto com elas, em vez de esperar que organizem tudo sozinhas.
2. Em vez de mandar parar de chorar, reconheça o sentimento
Para um adulto, o motivo do choro pode parecer pequeno. Para uma criança, perder um jogo, precisar sair do parquinho ou não conseguir o que deseja pode provocar uma frustração real.
Em vez de dizer “Pare de chorar por qualquer coisa”, experimente: “Vejo que você ficou triste porque precisamos ir embora. Eu entendo, mas agora precisamos sair.”
Reconhecer a emoção não significa ceder a todos os pedidos. A criança pode aprender que seus sentimentos são importantes e, ao mesmo tempo, compreender que existem limites que precisam ser respeitados.
3. Em vez de chamar a criança de malcriada, fale sobre o comportamento
Existe uma diferença entre criticar uma atitude e definir uma criança por aquilo que ela fez. Dizer “Você é muito malcriado” pode transformar um erro específico em um rótulo pessoal.
Uma alternativa é explicar diretamente o que não foi adequado: “O que você fez não foi certo.”
Se a criança jogar um brinquedo na direção de outra pessoa, por exemplo, os pais podem explicar que alguém pode se machucar e conversar sobre o que provocou aquela reação. Assim, o limite permanece claro, mas a criança também tem a oportunidade de entender o erro e aprender outras formas de expressar a raiva.
4. Em vez de ameaçar castigos, explique o que precisa ser feito
Ameaças podem até produzir obediência momentânea, mas também podem transformar uma tarefa simples em uma disputa de poder. Quando isso acontece repetidamente, a criança pode começar a reagir mais à ameaça do que à responsabilidade que precisa assumir.
Uma opção é explicar a regra e oferecer uma escolha dentro do limite estabelecido: “A lição precisa terminar antes da hora de brincar. Você prefere começar pela matemática ou pela língua portuguesa?”
A criança não decide se a tarefa será feita, mas pode escolher por onde começar. Essa pequena possibilidade de decisão pode ajudar a diminuir a resistência e estimular a responsabilidade.
5. Em vez de afastar a criança, estabeleça seu próprio limite
Pais também sentem cansaço, precisam trabalhar e nem sempre conseguem atender imediatamente a todos os pedidos dos filhos. Reconhecer essas necessidades faz parte de uma comunicação respeitosa.
Em vez de dizer “Me deixa em paz, não tenho tempo”, você pode explicar: “Preciso de dez minutos para terminar o que estou fazendo. Assim que acabar, vou sentar com você para ouvir o que quer me contar.”
O mais importante é, sempre que possível, cumprir o combinado. Dessa forma, a criança entende que esperar não significa ser rejeitada e que as necessidades de todos merecem consideração.
Mesmo quem tenta se comunicar de maneira mais tranquila pode acabar gritando em algum momento. Isso não significa que tenha fracassado como pai ou mãe, nem que precise manter a calma em todas as situações.
Quando a tensão diminuir, vale retomar a conversa e reconhecer o próprio comportamento. Uma frase possível é: “Eu gritei antes e não foi a melhor maneira de falar com você. Estava com raiva, mas poderia ter explicado de outra forma. Mesmo assim, o que pedi continua valendo.”
Esse tipo de conversa permite assumir a responsabilidade pelo erro sem abandonar os limites. Também mostra à criança que os adultos podem reconhecer atitudes inadequadas, pedir desculpas e tentar fazer diferente.
Mudar a forma de conversar não acontece de uma hora para outra. A idade, o temperamento, o cansaço e as circunstâncias influenciam a maneira como cada criança reage. Por isso, nenhuma frase funciona como uma solução automática para todos os conflitos.
O caminho é buscar uma comunicação mais clara, manter limites consistentes e demonstrar disposição para ouvir. Isso inclui reconhecer as emoções dos filhos sem atender a todas as suas vontades e corrigir comportamentos sem atacar sua identidade.
No cotidiano, a mudança pode começar com uma atitude simples: em vez de tentar nunca mais levantar a voz, procurar uma maneira diferente de dizer a mesma coisa na próxima oportunidade.