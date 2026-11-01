DICAS

Seu filho não escuta o que você diz: as 5 frases para substituir os gritos e melhorar a comunicação em casa

Em meio à correria do dia a dia, é comum que pais percam a paciência quando as crianças não obedecem. Trocar as broncas por frases mais claras e acolhedoras pode ajudar a estabelecer limites sem transformar cada situação em uma discussão



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:20

Repetir ordens e perder a paciência faz parte da rotina de muitas famílias, mas mudar as palavras pode ajudar os pais a orientar os filhos com mais clareza e firmeza Crédito: Pexels

Pedir para a criança guardar os brinquedos, desligar a televisão ou se preparar para ir à escola e acabar levantando a voz é uma situação familiar para muitos pais. Entre compromissos, cansaço e tarefas domésticas, manter a calma nem sempre é fácil.

Mas, quando uma conversa vira uma sequência de gritos, a criança pode prestar mais atenção à irritação do adulto do que à orientação que está recebendo. Isso não significa que os pais devam abrir mão das regras, mas que é possível estabelecer limites com firmeza sem recorrer a ameaças ou palavras que machuquem.

Crianças precisam de presença 1 de 53

Pequenas mudanças na maneira de falar podem ajudar a tornar as orientações mais claras e abrir espaço para que os filhos aprendam a lidar com as próprias emoções.

5 frases para substituir os gritos com as crianças

1. Em vez de perguntar quantas vezes precisa repetir, peça atenção

Quando a mesma orientação precisa ser repetida várias vezes, a impaciência costuma aparecer. Frases como “Quantas vezes preciso falar?” podem fazer a criança se sentir repreendida sem entender exatamente o que precisa fazer.

Uma alternativa é se aproximar, buscar sua atenção e falar com uma voz tranquila e firme: “Quero que você me escute um pouquinho. Chegou a hora de guardar os brinquedos antes do jantar.”

Orientações curtas e específicas ajudam a deixar as expectativas mais claras. Para crianças menores, os pais também podem começar a tarefa junto com elas, em vez de esperar que organizem tudo sozinhas.

2. Em vez de mandar parar de chorar, reconheça o sentimento

Para um adulto, o motivo do choro pode parecer pequeno. Para uma criança, perder um jogo, precisar sair do parquinho ou não conseguir o que deseja pode provocar uma frustração real.

Em vez de dizer “Pare de chorar por qualquer coisa”, experimente: “Vejo que você ficou triste porque precisamos ir embora. Eu entendo, mas agora precisamos sair.”

Reconhecer a emoção não significa ceder a todos os pedidos. A criança pode aprender que seus sentimentos são importantes e, ao mesmo tempo, compreender que existem limites que precisam ser respeitados.

3. Em vez de chamar a criança de malcriada, fale sobre o comportamento

Existe uma diferença entre criticar uma atitude e definir uma criança por aquilo que ela fez. Dizer “Você é muito malcriado” pode transformar um erro específico em um rótulo pessoal.

Uma alternativa é explicar diretamente o que não foi adequado: “O que você fez não foi certo.”

Se a criança jogar um brinquedo na direção de outra pessoa, por exemplo, os pais podem explicar que alguém pode se machucar e conversar sobre o que provocou aquela reação. Assim, o limite permanece claro, mas a criança também tem a oportunidade de entender o erro e aprender outras formas de expressar a raiva.

4. Em vez de ameaçar castigos, explique o que precisa ser feito

Ameaças podem até produzir obediência momentânea, mas também podem transformar uma tarefa simples em uma disputa de poder. Quando isso acontece repetidamente, a criança pode começar a reagir mais à ameaça do que à responsabilidade que precisa assumir.

Uma opção é explicar a regra e oferecer uma escolha dentro do limite estabelecido: “A lição precisa terminar antes da hora de brincar. Você prefere começar pela matemática ou pela língua portuguesa?”

A criança não decide se a tarefa será feita, mas pode escolher por onde começar. Essa pequena possibilidade de decisão pode ajudar a diminuir a resistência e estimular a responsabilidade.

5. Em vez de afastar a criança, estabeleça seu próprio limite

Pais também sentem cansaço, precisam trabalhar e nem sempre conseguem atender imediatamente a todos os pedidos dos filhos. Reconhecer essas necessidades faz parte de uma comunicação respeitosa.

Em vez de dizer “Me deixa em paz, não tenho tempo”, você pode explicar: “Preciso de dez minutos para terminar o que estou fazendo. Assim que acabar, vou sentar com você para ouvir o que quer me contar.”

O mais importante é, sempre que possível, cumprir o combinado. Dessa forma, a criança entende que esperar não significa ser rejeitada e que as necessidades de todos merecem consideração.

E quando os pais acabam perdendo a paciência?

Mesmo quem tenta se comunicar de maneira mais tranquila pode acabar gritando em algum momento. Isso não significa que tenha fracassado como pai ou mãe, nem que precise manter a calma em todas as situações.

Quando a tensão diminuir, vale retomar a conversa e reconhecer o próprio comportamento. Uma frase possível é: “Eu gritei antes e não foi a melhor maneira de falar com você. Estava com raiva, mas poderia ter explicado de outra forma. Mesmo assim, o que pedi continua valendo.”

Esse tipo de conversa permite assumir a responsabilidade pelo erro sem abandonar os limites. Também mostra à criança que os adultos podem reconhecer atitudes inadequadas, pedir desculpas e tentar fazer diferente.

Crianças não precisam de pais perfeitos

Mudar a forma de conversar não acontece de uma hora para outra. A idade, o temperamento, o cansaço e as circunstâncias influenciam a maneira como cada criança reage. Por isso, nenhuma frase funciona como uma solução automática para todos os conflitos.

O caminho é buscar uma comunicação mais clara, manter limites consistentes e demonstrar disposição para ouvir. Isso inclui reconhecer as emoções dos filhos sem atender a todas as suas vontades e corrigir comportamentos sem atacar sua identidade.