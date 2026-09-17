ANIMAIS

'Seu gato prefere quem não dá tanta atenção': por que o felino pode escolher a pessoa que deixa o animal decidir quando se aproximar

A preferência do felino pode estar ligada à liberdade para decidir quando se aproximar e quando encerrar uma interação.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:11

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir. Crédito: Moysés Suzart

Uma cena comum em casas com gatos pode esconder uma preferência que nem sempre faz sentido para os tutores: o animal se aproxima justamente de quem parece dar menos atenção. Segundo o veterinário Manuel Manzano, essa escolha pode estar relacionada à liberdade que o felino encontra para decidir quando quer começar ou encerrar uma interação.

Isso significa que a pessoa que oferece mais colo, carinho ou tenta chamar o gato o tempo todo não necessariamente será a escolhida. Para o animal, ter controle sobre a aproximação pode pesar mais do que a quantidade de afeto recebida.

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir. 1 de 6

Por que o gato escolhe alguém

Manzano explica que os gatos tendem a se aproximar de pessoas que não perseguem o animal pela casa nem forçam contato físico. Uma visita que aparentemente ignora o felino, por exemplo, pode acabar recebendo mais aproximações do que o próprio tutor que tenta pegá-lo constantemente.

A diferença não está necessariamente na quantidade de carinho. O ponto central é permitir que o gato decida quando quer se aproximar e quando prefere se afastar.

Cada gato reage de um jeito

A preferência também não segue uma fórmula única. Personalidade, histórico de socialização e tolerância ao toque variam entre os animais e podem mudar a maneira como cada um estabelece vínculos.

Por isso, a ideia de que todo gato escolherá a pessoa mais distante precisa ser vista com cautela. A própria reportagem ressalta que a literatura científica sustenta uma interpretação menos absoluta: os felinos podem reagir positivamente a pessoas que respeitam seus sinais e deixam que eles tenham algum controle sobre a interação.

Estudos citados na reportagem indicam que gatos domésticos conseguem formar laços de apego com humanos. Outra pesquisa, publicada na Frontiers in Veterinary Science, analisou interações entre pessoas e gatos e encontrou respostas melhores quando o animal tinha escolha sobre a aproximação, enquanto a pessoa observava a linguagem corporal e limitava o toque.

Sinais de preferência

Nem sempre é preciso esperar que o gato fique no colo para perceber um vínculo mais próximo. Alguns comportamentos podem indicar que ele procura determinada pessoa com mais frequência.

Entre os sinais apontados por Manzano estão procurar espontaneamente alguém e permanecer por perto, esfregar a cabeça ou a face durante interações sociais, amassar superfícies ou o colo com as patas quando está relaxado e escolher repetidamente dormir ou descansar perto da mesma pessoa.

O esfregar da face chama atenção porque os gatos possuem glândulas odoríferas nessa região e usam esse comportamento em situações de familiaridade. Já o ronronar precisa ser observado junto com a postura e o ambiente, pois não significa apenas felicidade.

Histórico também pesa

A relação pode começar a ser construída desde os primeiros momentos do gato na família. Um filhote que recebe alimento, calor, proteção e contato seguro de determinada pessoa pode criar uma associação forte com esse cuidador.

Nos gatos adotados adultos, experiências anteriores também entram nessa história. Temperamento e nível de atividade influenciam ainda mais a convivência. Um animal jovem e brincalhão pode procurar alguém disposto a brincar, enquanto um gato mais tranquilo pode se sentir melhor perto de uma pessoa igualmente calma.

Como respeitar o espaço

Quem quer fortalecer a relação não precisa disputar a atenção do animal. Uma das orientações é oferecer a mão sem avançar sobre o gato e permitir que ele se aproxime. Durante o carinho, pequenas pausas ajudam a perceber se o felino quer continuar.

Se o gato voltar a encostar, pode estar sinalizando que aceita a continuidade. Já virar a cabeça, afastar o corpo, movimentar a cauda com irritação ou simplesmente sair são sinais para interromper o contato.