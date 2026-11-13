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Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Depois de semanas de dúvidas e inseguranças, estes signos podem encontrar a resposta que faltava para tomar decisões e voltar a acreditar em dias melhores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e atenção, cuidado, alerta
Signos e atenção, cuidado, alerta Crédito: Imagem gerada por IA

Sexta-feira 13 costuma ser associada ao azar, mas a previsão para esta data aponta justamente para o contrário. Nesta sexta-feira (13 de novembro), três signos podem receber um sinal de esperança e perceber que o futuro ainda reserva boas possibilidades.

O fim de Mercúrio retrógrado em Escorpião, às 12h54, marca uma mudança importante depois de semanas de confusão e incertezas. A partir desse movimento, fica mais fácil organizar os pensamentos, enxergar o que precisa ser feito e tomar decisões que estavam sendo adiadas. Para esses signos, a sensação é de que finalmente existe uma saída. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode descobrir que o principal obstáculo que vinha impedindo seu avanço estava mais perto do que imaginava. E isso é uma boa notícia: se parte do problema depende das suas próprias escolhas, também está nas suas mãos a possibilidade de mudar o rumo da situação.

Talvez você estivesse diante de uma decisão importante, mas ainda não tivesse informações suficientes ou segurança para escolher. Agora, a tendência é enxergar com mais clareza o que precisa ser feito. Uma resposta que faltava pode aparecer, ajudando você a sair da indecisão e perceber que uma oportunidade de mudança está mais próxima do que parecia.

Dica cósmica: não espere ter todas as garantias para dar o próximo passo. Quando a direção estiver mais clara, confie na sua capacidade de decidir.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Escorpião

Escorpião vinha procurando um motivo para recuperar o ânimo e sair de uma situação que parecia não avançar. A boa notícia é que um sinal pode surgir justamente quando você começa a acreditar que as coisas não vão mudar. Pode ser uma conversa, uma informação ou uma possibilidade que merece ser observada com atenção.

O mais importante é perceber que esse momento difícil não precisa definir seu futuro. Você não está condenado a permanecer na mesma situação, e recuperar a esperança pode ser o primeiro passo para enxergar alternativas. Ao prestar mais atenção ao que está dando certo, você também encontra forças para continuar.

Dica cósmica: não descarte uma possibilidade só porque ela apareceu de um jeito inesperado. Às vezes, a saída começa com um pequeno sinal.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
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Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário

Aquário pode receber um sinal tão claro sobre o que precisa fazer que ficará difícil continuar adiando uma decisão. Uma ideia que já estava na sua cabeça pode finalmente ganhar força, ou uma situação pode mostrar que chegou a hora de agir.

Depois de um período de reflexão e questionamentos, a tendência é que as dúvidas percam espaço. Você não precisa ficar esperando que todas as peças se encaixem perfeitamente para começar a se movimentar. O futuro pode ser melhor do que o passado, mas isso também depende da sua disposição para transformar planos em atitudes.

Dica cósmica: se você já sabe o que precisa fazer, pare de procurar motivos para adiar. Dê o primeiro passo e descubra até onde ele pode levar.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

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