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Sexta-feira de novidades: 3 signos podem abrir espaço para mudanças positivas

Veja as previsões para os 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (16) propõe uma leitura do tarot sobre movimento, relações e renovação. Gêmeos, Leão e Peixes se destacam por cartas ligadas à criatividade, à confiança e à capacidade de adaptação. Para os demais signos, o dia pode servir como oportunidade simbólica para encerrar pendências e preparar o terreno para novas experiências.

Áries; Ás de Paus

Uma ideia pode despertar entusiasmo e vontade de agir. Aproveite a energia para dar o primeiro passo em um projeto, mas defina um objetivo concreto para não dispersar seus esforços.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Touro; A Temperança

Equilíbrio será a palavra-chave. A carta sugere administrar o tempo com calma, evitar excessos e buscar soluções que conciliem diferentes necessidades.

Gêmeos; O Sol

Comunicação e espontaneidade estão em evidência. Uma conversa, apresentação ou encontro pode favorecer a troca de ideias e ajudar você a demonstrar suas habilidades.

Câncer; Quatro de Copas

A insatisfação pode dificultar a percepção de novas possibilidades. Observe se a rotina está fazendo você ignorar alternativas interessantes e reflita sobre o que realmente gostaria de mudar.

Leão; A Força

Coragem e autocontrole podem ajudar diante de um desafio. A carta lembra que firmeza não exige confronto e que agir com paciência também é uma forma de demonstrar segurança.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Virgem; Três de Espadas

Uma decepção ou conversa delicada pode exigir maturidade. Reconheça o que incomoda, evite alimentar interpretações precipitadas e procure lidar com a situação de maneira honesta.

Libra; Rainha de Ouros

Cuidado com a rotina e atenção aos recursos disponíveis podem fazer diferença. A carta favorece decisões práticas e atitudes que contribuam para o conforto e a estabilidade.

Escorpião; Cavaleiro de Copas

A sensibilidade pode aproximar pessoas e estimular gestos de afeto. Aproveite para expressar o que sente, mantendo expectativas compatíveis com a realidade.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Sagitário; Dez de Espadas

Um ciclo pode precisar de encerramento. Em vez de prolongar uma situação desgastante, identifique o que está ao seu alcance e concentre energia nas possibilidades que surgem depois dela.

Capricórnio; Seis de Ouros

Trocas e colaboração ganham importância. A carta convida a observar o equilíbrio entre oferecer ajuda e aceitar apoio, tanto nas relações pessoais quanto nas profissionais.

Aquário; O Eremita

Um tempo para pensar pode ser mais útil do que buscar respostas imediatas. Reduza as distrações, organize suas ideias e procure entender quais prioridades fazem sentido neste momento.

Peixes; O Mundo

A conclusão de uma etapa pode trazer sensação de progresso. Reconheça os resultados alcançados e use o aprendizado para planejar o próximo objetivo com mais segurança.

As cartas apresentam leituras simbólicas e não asseguram acontecimentos. A proposta é estimular a reflexão sobre sentimentos, escolhas e caminhos possíveis.

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