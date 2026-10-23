TAROT & SIGNOS

Sextou com prosperidade: 3 signos podem encontrar oportunidades e avançar nos planos nesta sexta-feira (23)

Veja as previsões do tarot para os 12 signos e descubra qual carta orienta esta sexta-feira, 23 de outubro

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (23) chega com um convite para rever prioridades, fortalecer relações e aproveitar as possibilidades que surgirem pelo caminho. Na leitura simbólica do tarot, Áries, Leão e Peixes recebem cartas associadas à iniciativa, ao reconhecimento e à conclusão de ciclos. Para os demais signos, as mensagens destacam a importância do equilíbrio, da paciência e do diálogo antes de tomar decisões.

Áries; O Mago

A criatividade pode abrir caminhos para tirar planos do papel. Use os recursos que tem à disposição, confie nas próprias habilidades e transforme boas ideias em atitudes concretas.

Touro; Seis de Ouros

A troca de apoio ganha destaque. Procure manter o equilíbrio nas relações, dividir responsabilidades e reconhecer que aceitar ajuda também pode ser importante para seguir em frente.

Gêmeos; Pajem de Espadas

A curiosidade pode revelar informações valiosas. Faça perguntas, investigue os detalhes e evite tirar conclusões precipitadas antes de conhecer todos os lados de uma situação.

Câncer; A Imperatriz

Cuidar dos projetos e das relações pode trazer resultados positivos. Dê atenção ao que deseja fazer crescer, respeitando o próprio ritmo e sem deixar suas necessidades em segundo plano.

Leão; Seis de Paus

O momento favorece a valorização dos esforços realizados. Apresente suas ideias com confiança, reconheça as próprias conquistas e mantenha a abertura para aprender com outras pessoas.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Virgem; O Eremita

Antes de acelerar, vale fazer uma pausa. Organize os pensamentos, identifique o que realmente importa e não permita que a pressão externa determine suas escolhas.

Libra; Três de Ouros

A cooperação pode ajudar a transformar planos em realidade. Ouvir outras opiniões, reconhecer talentos e trabalhar em conjunto tende a tornar os próximos passos mais consistentes.

Escorpião; A Força

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

A serenidade será uma aliada para lidar com desafios. Procure controlar os impulsos, manter a firmeza diante dos obstáculos e direcionar sua energia para o que merece atenção.

Sagitário; Cavaleiro de Paus

A vontade de experimentar algo diferente pode ganhar força. Aproveite o entusiasmo para buscar novos caminhos, mas avalie os riscos antes de assumir compromissos importantes.

Capricórnio; A Justiça

Decisões pedem responsabilidade e clareza. Analise os fatos, compare as alternativas e procure agir de forma coerente com seus valores, sem ignorar as consequências de cada escolha.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

Aquário; Dois de Copas

O diálogo pode aproximar pessoas e facilitar acordos. Escute com atenção, esclareça expectativas e procure encontrar pontos em comum antes de definir os próximos passos.

Peixes; O Mundo

A carta simboliza conclusão e realização. Reconheça o que aprendeu ao longo do caminho e use essa experiência para encerrar etapas e estabelecer novos objetivos.