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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:29
Os ingressos para o show de Shakira em Salvador já estão à venda nesta quinta-feira (26). A pré-venda online começou às 10h, pela plataforma Fever. A comercialização presencial será aberta às 11h, no Shopping da Bahia, enquanto a venda geral pela internet começa ao meio-dia.
Os preços variam de R$ 354, na meia-entrada da arquibancada superior, a R$ 3.120, no Lounge Café La Musique. Os valores incluem as taxas de reserva informadas na plataforma.
Valores dos ingressos para o show de Shakira em Salvador
O show faz parte da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" e está marcado para o dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré. A apresentação também integra a programação do Verão Atmosphere Bahia.
Na pré-venda online, o acesso é limitado e organizado por meio de uma lista de espera. Os ingressos são disponibilizados pela plataforma Fever. Já quem preferir comprar presencialmente poderá procurar o ponto de venda no terceiro piso do Shopping da Bahia.
Significado por trás do apelido de Shakira
Veja os horários de venda:
Pré-venda online: a partir das 10h, exclusiva para fãs cadastrados.
Venda presencial: a partir das 11h, no terceiro piso do Shopping da Bahia.
Venda geral online: a partir das 12h, pela plataforma Fever.
Confira os preços dos ingressos por setor:
Arquibancada superior leste e norte
Inteira: R$ 708 (R$ 590 + R$ 118 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 354 (R$ 295 + R$ 59 de taxa de reserva).
Pista
Inteira: R$ 828 (R$ 690 + R$ 138 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 414 (R$ 345 + R$ 69 de taxa de reserva).
Arquibancada intermediária leste
Inteira: R$ 948 (R$ 790 + R$ 158 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 474 (R$ 395 + R$ 79 de taxa de reserva).
Arquibancadas leste e oeste inferiores
Inteira: R$ 1.068 (R$ 890 + R$ 178 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 534 (R$ 445 + R$ 89 de taxa de reserva).
Frontstage
Inteira: R$ 1.188 (R$ 990 + R$ 198 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 594 (R$ 495 + R$ 99 de taxa de reserva).
Pit 1 e Pit 2
Inteira: R$ 1.620 (R$ 1.350 + R$ 270 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 810 (R$ 675 + R$ 135 de taxa de reserva).
Lounge Café La Musique
Inteira: R$ 3.120 (R$ 2.600 + R$ 520 de taxa de reserva).
Meia-entrada: R$ 2.050.
Os valores informados aparecem tanto para o Lote 1 quanto para o Lote FAN. No caso do Lounge Café La Musique, a plataforma não discrimina taxa de reserva para a meia-entrada.
Como será o show de Shakira em Salvador?
A apresentação está marcada para 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova. Os portões serão abertos às 14h, e o show tem início previsto para as 21h. A classificação etária é livre para todos os públicos.
A turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" já vendeu mais de 4 milhões de ingressos e arrecadou mais de US$ 534 milhões em bilheteria, segundo a divulgação do evento. Em Salvador, Shakira levará ao palco o espetáculo que percorre diferentes países e faz parte da programação do Verão Atmosphere Brasil 2027.