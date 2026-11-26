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Shakira em Salvador: ingressos já estão à venda; veja preços, setores e como comprar

Entradas para o show na Arena Fonte Nova custam a partir de R$ 354, com taxas incluídas, e chegam a R$ 3.120; apresentação acontece em janeiro de 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:29

Shakira fará primeiro show na Bahia em janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova Crédito: Reprodução

Os ingressos para o show de Shakira em Salvador já estão à venda nesta quinta-feira (26). A pré-venda online começou às 10h, pela plataforma Fever. A comercialização presencial será aberta às 11h, no Shopping da Bahia, enquanto a venda geral pela internet começa ao meio-dia.

Os preços variam de R$ 354, na meia-entrada da arquibancada superior, a R$ 3.120, no Lounge Café La Musique. Os valores incluem as taxas de reserva informadas na plataforma.

Valores dos ingressos para o show de Shakira em Salvador 1 de 9

O show faz parte da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" e está marcado para o dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré. A apresentação também integra a programação do Verão Atmosphere Bahia.

Na pré-venda online, o acesso é limitado e organizado por meio de uma lista de espera. Os ingressos são disponibilizados pela plataforma Fever. Já quem preferir comprar presencialmente poderá procurar o ponto de venda no terceiro piso do Shopping da Bahia.

Significado por trás do apelido de Shakira 1 de 8

Veja os horários de venda:

Pré-venda online: a partir das 10h, exclusiva para fãs cadastrados.

Venda presencial: a partir das 11h, no terceiro piso do Shopping da Bahia.

Venda geral online: a partir das 12h, pela plataforma Fever.

Setores do show de Shakira Crédito: Reprodução

Confira os preços dos ingressos por setor:

Arquibancada superior leste e norte

Inteira: R$ 708 (R$ 590 + R$ 118 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 354 (R$ 295 + R$ 59 de taxa de reserva).

Pista

Inteira: R$ 828 (R$ 690 + R$ 138 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 414 (R$ 345 + R$ 69 de taxa de reserva).

Arquibancada intermediária leste

Inteira: R$ 948 (R$ 790 + R$ 158 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 474 (R$ 395 + R$ 79 de taxa de reserva).

Arquibancadas leste e oeste inferiores

Inteira: R$ 1.068 (R$ 890 + R$ 178 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 534 (R$ 445 + R$ 89 de taxa de reserva).

Frontstage

Inteira: R$ 1.188 (R$ 990 + R$ 198 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 594 (R$ 495 + R$ 99 de taxa de reserva).

Pit 1 e Pit 2

Inteira: R$ 1.620 (R$ 1.350 + R$ 270 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 810 (R$ 675 + R$ 135 de taxa de reserva).

Lounge Café La Musique

Inteira: R$ 3.120 (R$ 2.600 + R$ 520 de taxa de reserva).

Meia-entrada: R$ 2.050.

Os valores informados aparecem tanto para o Lote 1 quanto para o Lote FAN. No caso do Lounge Café La Musique, a plataforma não discrimina taxa de reserva para a meia-entrada.

Como será o show de Shakira em Salvador?

A apresentação está marcada para 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova. Os portões serão abertos às 14h, e o show tem início previsto para as 21h. A classificação etária é livre para todos os públicos.