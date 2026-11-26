NA FONTE NOVA

Shakira em Salvador: meia-entrada de setor esgota e ingressos já ficam mais caros; veja preços atualizados

Quatro horas após o início das vendas, meia-entrada da arquibancada leste inferior acabou

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:28

Shakira Crédito: Divulgação

Os ingressos para o show de Shakira em Salvador começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (26) e alguns lotes já apresentam mudanças. Por volta das 14h30, a meia-entrada da arquibancada leste inferior, que estava no Lote 4, aparecia como esgotada na plataforma de vendas. Outras opções também avançaram para lotes mais caros poucas horas depois da abertura da comercialização.

A meia-entrada mais barata disponível no momento é a da arquibancada superior leste e norte, no Lote 2, por R$ 309,75, mais R$ 61,95 de taxa de reserva. Com a cobrança, o ingresso sai por R$ 371,70.

Significado por trás do apelido de Shakira 1 de 8

Na abertura das vendas, a opção mais em conta era a meia-entrada da arquibancada superior, no Lote 1, por R$ 295, mais R$ 59 de taxa, totalizando R$ 354. Esse lote não aparece mais entre as opções disponíveis.

O show faz parte da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" e está marcado para 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré. Os portões serão abertos às 14h, e o show tem início previsto para as 21h. A classificação etária é livre para todos os públicos. A apresentação também integra a programação do Verão Atmosphere Bahia.

Veja os preços atualizados por setor

Os valores abaixo consideram os lotes que apareciam disponíveis na plataforma por volta das 14h30. As taxas de reserva estão incluídas nos totais.

Arquibancada superior leste e norte

A meia-entrada do Lote 2 custa R$ 309,75, mais R$ 61,95 de taxa, total de R$ 371,70. No Lote 3, o valor é de R$ 324,50, mais R$ 64,90 de taxa, total de R$ 389,40. A inteira aparece por R$ 590, mais R$ 118 de taxa, total de R$ 708.

Pista

A meia-entrada está no Lote 2 por R$ 362,25, mais R$ 72,45 de taxa, total de R$ 434,70. No Lote 3, custa R$ 379,50, mais R$ 75,90 de taxa, total de R$ 455,40. A inteira sai por R$ 828, com a taxa incluída.

Arquibancada intermediária leste

A meia-entrada aparece no Lote 4 por R$ 454,25, mais R$ 90,85 de taxa, total de R$ 545,10. No Lote 5, custa R$ 493,75, mais R$ 98,75 de taxa, total de R$ 592,50. A inteira custa R$ 948, já com a taxa.

Arquibancada leste inferior

A meia-entrada do Lote 4, que custava R$ 511,75, mais R$ 102,35 de taxa, aparece como esgotada. A opção seguinte, no Lote 5, custa R$ 556,25, mais R$ 111,25 de taxa, total de R$ 667,50. A inteira sai por R$ 1.068, com a taxa incluída.

Arquibancada oeste inferior

A meia-entrada está no Lote 6 por R$ 600,75, mais R$ 120,15 de taxa, total de R$ 720,90. No Lote 7, custa R$ 645,25, mais R$ 129,05 de taxa, total de R$ 774,30. A inteira custa R$ 1.068, já com a taxa.

Frontstage

A meia-entrada aparece no Lote 6 por R$ 668,25, mais R$ 133,65 de taxa, total de R$ 801,90. No Lote 7, custa R$ 717,75, mais R$ 143,55 de taxa, total de R$ 861,30. A inteira sai por R$ 1.188, com a taxa incluída.

Pit 1 e Pit 2

Nos dois setores, a meia-entrada está no Lote 6 por R$ 911,25, mais R$ 182,25 de taxa, total de R$ 1.093,50. No Lote 7, custa R$ 978,75, mais R$ 195,75 de taxa, total de R$ 1.174,50. A inteira custa R$ 1.620, já com a taxa.

Lounge Café de La Musique

A meia-entrada custa R$ 2.050, mais R$ 410 de taxa, total de R$ 2.460. A inteira sai por R$ 2.600, mais R$ 520 de taxa, total de R$ 3.120. O pacote inclui ingresso para o espaço e serviço de open bar premium.

Horários e local de venda