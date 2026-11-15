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Shakira fará show em Salvador em janeiro de 2027, anuncia Bruno Reis

Cantora colombiana se apresentará na Arena Fonte Nova; evento será realizado pela iniciativa privada, com apoio institucional da Prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:12

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

Salvador receberá um show de Shakira no dia 6 de janeiro de 2027. A apresentação foi anunciada neste domingo (15) pelo prefeito Bruno Reis, por meio das redes sociais, e está prevista para acontecer na Arena Fonte Nova.

Segundo o gestor municipal, o evento será realizado pela iniciativa privada, sem utilização de recursos públicos, e contará com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

“Novidade em primeira mão! Salvador vai receber um dos maiores nomes da música mundial: Shakira! O show será no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova”, escreveu Bruno Reis.

Shakira em Copacabana

how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
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how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução

O prefeito destacou que a apresentação deve movimentar a economia da capital baiana, gerar empregos e fortalecer o turismo durante a alta temporada de verão.

“Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo”, afirmou.

A chegada de Shakira amplia a programação de grandes eventos previstos para Salvador no verão, período em que a cidade recebe turistas de diferentes partes do país e do exterior. “Salvador é a capital da cultura, da música e dos grandes encontros. É sempre uma alegria ver nossa cidade no palco dos grandes eventos internacionais!”, completou o prefeito.

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