MÚSICA

Shakira fará show em Salvador em janeiro de 2027, anuncia Bruno Reis

Cantora colombiana se apresentará na Arena Fonte Nova; evento será realizado pela iniciativa privada, com apoio institucional da Prefeitura

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:12

Shakira Crédito: Divulgação

Salvador receberá um show de Shakira no dia 6 de janeiro de 2027. A apresentação foi anunciada neste domingo (15) pelo prefeito Bruno Reis, por meio das redes sociais, e está prevista para acontecer na Arena Fonte Nova.

Segundo o gestor municipal, o evento será realizado pela iniciativa privada, sem utilização de recursos públicos, e contará com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

“Novidade em primeira mão! Salvador vai receber um dos maiores nomes da música mundial: Shakira! O show será no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova”, escreveu Bruno Reis.

Shakira em Copacabana 1 de 19

O prefeito destacou que a apresentação deve movimentar a economia da capital baiana, gerar empregos e fortalecer o turismo durante a alta temporada de verão.

“Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo”, afirmou.