Shakira fará show em Salvador em janeiro de 2027, anuncia Bruno Reis

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:12
Salvador receberá um show de Shakira no dia 6 de janeiro de 2027. A apresentação foi anunciada neste domingo (15) pelo prefeito Bruno Reis, por meio das redes sociais, e está prevista para acontecer na Arena Fonte Nova.
Segundo o gestor municipal, o evento será realizado pela iniciativa privada, sem utilização de recursos públicos, e contará com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.
“Novidade em primeira mão! Salvador vai receber um dos maiores nomes da música mundial: Shakira! O show será no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova”, escreveu Bruno Reis.
Shakira em Copacabana
O prefeito destacou que a apresentação deve movimentar a economia da capital baiana, gerar empregos e fortalecer o turismo durante a alta temporada de verão.
“Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo”, afirmou.
A chegada de Shakira amplia a programação de grandes eventos previstos para Salvador no verão, período em que a cidade recebe turistas de diferentes partes do país e do exterior. “Salvador é a capital da cultura, da música e dos grandes encontros. É sempre uma alegria ver nossa cidade no palco dos grandes eventos internacionais!”, completou o prefeito.