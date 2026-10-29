Shakira retorna ao Brasil com show em Salvador; veja datas

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:38
Após reunir milhares de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, a cantora Shakira já tem data para retornar ao Brasil.
A artista colombiana assinou um contrato para uma turnê no país e já teria três apresentações marcadas entre o fim de 2025 e início de 2026, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.
Segundo fontes próximas coluna, a cantora teria shows previstos em:
Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina - 31 de dezembro
Salvador, na Bahia - 6 de janeiro
Fortaleza, no Ceará - 9 de janeiro
A nova passagem de Shakira pelo Brasil acontece meses depois de um dos maiores espetáculos de sua carreira, que aconteceu em 2 de maio de 2026, quando a artista foi atração principal do Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana, e reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, segundo uma estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro.