NO BRASIL!

Shakira retorna ao Brasil com show em Salvador; veja datas

Cantora colombiana esteve em maio no Brasil, em mega show na Praia de Copacabana, no Rio

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:38

Artista tem datas para shows em cidades brasileiras Crédito: Reprodução | Instagram

Após reunir milhares de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, a cantora Shakira já tem data para retornar ao Brasil.

A artista colombiana assinou um contrato para uma turnê no país e já teria três apresentações marcadas entre o fim de 2025 e início de 2026, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo fontes próximas coluna, a cantora teria shows previstos em:

Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina - 31 de dezembro

Salvador, na Bahia - 6 de janeiro

Fortaleza, no Ceará - 9 de janeiro