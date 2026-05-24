Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:21
Quase quatro anos após a separação que mobilizou fãs no mundo inteiro, Shakira voltou a falar publicamente sobre o fim do casamento com Gerard Piqué e surpreendeu ao revelar que ainda guarda um sentimento de gratidão pelo pai de seus filhos.
Em entrevista ao The Times of London, a cantora relembrou a ruptura ocorrida em 2022, depois da descoberta da traição do ex-zagueiro espanhol com Clara Chía, relacionamento que se tornou público logo após o anúncio da separação.
Pais de Milan e Sasha, Shakira descreveu aquele período como um dos mais difíceis de sua vida pessoal. “Vi a dissolução da minha família, da família que eu sonhava manter para sempre”, afirmou.
A artista também admitiu o impacto emocional causado pelo rompimento. “Passei por muita dor, mas isso talvez tenha me tornado, de uma forma inesperada, uma pessoa mais sábia ou pelo menos mais forte.”
Shakira
Apesar do histórico turbulento envolvendo o ex-casal, a fala que mais chamou atenção foi o momento em que Shakira mencionou gratidão ao ex-marido. “Sempre vou carregar essa gratidão no meu coração pelo pai dos meus filhos e por ter me transformado na mãe que sou hoje”, declarou.
Nos últimos anos, a cantora transformou parte da dor da separação em música. Faixas lançadas após o fim do relacionamento, incluindo hits globais marcados por indiretas ao ex-jogador, ajudaram a consolidar uma das fases mais comentadas da carreira da colombiana.
Agora, porém, Shakira diz enxergar o sofrimento sob outra perspectiva. “Às vezes é através das dificuldades e da dor que descobrimos o quanto somos fortes. Sofrer às vezes te torna uma pessoa melhor.”
A artista ainda refletiu sobre amadurecimento emocional e capacidade de reconstrução após experiências traumáticas. “A vida às vezes pode ser cruel, mas também é bonita e feita de luz e sombras”, disse.
Recentemente absolvida de acusações de fraude fiscal na Espanha, Shakira também vive uma nova fase profissional. A cantora é uma das vozes confirmadas na trilha da Copa do Mundo de 2026 e voltou aos holofotes internacionais após o sucesso de sua nova turnê.