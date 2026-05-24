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Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

Cantora colombiana relembrou fim do casamento com o ex-jogador e admitiu que viveu “momento mais sombrio” da vida

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:21

Shakira relembrou a dor da separação de Piqué e surpreendeu ao falar sobre gratidão ao ex-marido Crédito: Reprodução

Quase quatro anos após a separação que mobilizou fãs no mundo inteiro, Shakira voltou a falar publicamente sobre o fim do casamento com Gerard Piqué e surpreendeu ao revelar que ainda guarda um sentimento de gratidão pelo pai de seus filhos.

Em entrevista ao The Times of London, a cantora relembrou a ruptura ocorrida em 2022, depois da descoberta da traição do ex-zagueiro espanhol com Clara Chía, relacionamento que se tornou público logo após o anúncio da separação.

Pais de Milan e Sasha, Shakira descreveu aquele período como um dos mais difíceis de sua vida pessoal. “Vi a dissolução da minha família, da família que eu sonhava manter para sempre”, afirmou.

A artista também admitiu o impacto emocional causado pelo rompimento. “Passei por muita dor, mas isso talvez tenha me tornado, de uma forma inesperada, uma pessoa mais sábia ou pelo menos mais forte.”

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Apesar do histórico turbulento envolvendo o ex-casal, a fala que mais chamou atenção foi o momento em que Shakira mencionou gratidão ao ex-marido. “Sempre vou carregar essa gratidão no meu coração pelo pai dos meus filhos e por ter me transformado na mãe que sou hoje”, declarou.

Nos últimos anos, a cantora transformou parte da dor da separação em música. Faixas lançadas após o fim do relacionamento, incluindo hits globais marcados por indiretas ao ex-jogador, ajudaram a consolidar uma das fases mais comentadas da carreira da colombiana.

Agora, porém, Shakira diz enxergar o sofrimento sob outra perspectiva. “Às vezes é através das dificuldades e da dor que descobrimos o quanto somos fortes. Sofrer às vezes te torna uma pessoa melhor.”

A artista ainda refletiu sobre amadurecimento emocional e capacidade de reconstrução após experiências traumáticas. “A vida às vezes pode ser cruel, mas também é bonita e feita de luz e sombras”, disse.