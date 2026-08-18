Shawn Mendes arrisca português ao ser tietado durante viagem com Bruna Marquezine em Angola

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 23:08
Shawn Mendes surpreendeu um fã em Angola ao arriscar algumas palavras em português durante um encontro ao lado de Bruna Marquezine. O cantor e a atriz estão viajando pelo país e foram abordados pelo músico angolano Júnior Bié.
O fã compartilhou registros do momento nas redes sociais e descreveu os dois como pessoas simples e receptivas. Em um dos vídeos, Bruna traduz para Shawn o que Júnior havia dito e ajuda na interação entre os dois.
Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Na sequência, o cantor canadense pergunta em português o nome do fã e ainda responde com um “eu amo também”. Durante boa parte do encontro, Shawn aparece com uma criança no colo.
Júnior também pediu o apoio do casal para divulgar seu trabalho musical. Em outro momento, Bruna aproveitou a conversa para pedir a um podcast conhecido que desse uma oportunidade ao artista angolano.
O encontro aconteceu durante a viagem do casal por Angola. Bruna e Shawn assumiram publicamente o relacionamento neste ano e, desde então, têm sido vistos juntos em diferentes ocasiões.