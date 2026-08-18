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Shawn Mendes arrisca português ao ser tietado durante viagem com Bruna Marquezine em Angola

Cantor canadense encontrou um fã local ao lado da atriz e ainda posou com uma criança durante o encontro

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 23:08

Shawn Mendes e Bruna Marquezine foram tietados durante viagem por Angola Crédito: Reprodução

Shawn Mendes surpreendeu um fã em Angola ao arriscar algumas palavras em português durante um encontro ao lado de Bruna Marquezine. O cantor e a atriz estão viajando pelo país e foram abordados pelo músico angolano Júnior Bié.

O fã compartilhou registros do momento nas redes sociais e descreveu os dois como pessoas simples e receptivas. Em um dos vídeos, Bruna traduz para Shawn o que Júnior havia dito e ajuda na interação entre os dois.

Shawn Mendes e Bruna Marquezine 1 de 8

Na sequência, o cantor canadense pergunta em português o nome do fã e ainda responde com um “eu amo também”. Durante boa parte do encontro, Shawn aparece com uma criança no colo.

Júnior também pediu o apoio do casal para divulgar seu trabalho musical. Em outro momento, Bruna aproveitou a conversa para pedir a um podcast conhecido que desse uma oportunidade ao artista angolano.