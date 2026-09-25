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Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem em clima de romance na Semana de Moda de Milão

Casal compartilhou registros dos bastidores da preparação para o desfile da Gucci na Itália

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:55

Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão na Itália para Semana de Moda de Milão
Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão na Itália para Semana de Moda de Milão Crédito: Reprodução/Instagram

Não é mais novidade que Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão em um relacionamento há alguns meses. No entanto, os dois, que não costumam compartilhar detalhes do namoro nas redes sociais, resolveram publicar registros românticos enquanto acompanham a Semana de Moda de Milão.

Os artistas divulgaram, nesta sexta-feira (25), os bastidores da rotina na Itália antes de seguir para o desfile da Gucci, onde assistiram à apresentação na primeira fila, ao lado de personalidades como Donatella Versace, a atriz Camila Morrone e Homer Gere, filho do ator Richard Gere.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Semana de Moda de Milão

Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

O que mais chamou a atenção do público, porém, foram as fotos em que trocam beijos e sorrisos apaixonados. As demais imagens mostram os bastidores de um ensaio fotográfico – com o nome da Gucci ao fundo –, a preparação no hotel e já no local do evento.

Nas fotos, eles aparecem usando produções all black assinadas pela grife italiana. Sendo embaixador, Shawn vestiu somente peças da Gucci, enquanto Bruna acompanhou o tom escuro em um visual alinhado ao estilo da marca.

Relacionamento de Shawn Mendes com Bruna Marquezine

Apesar de as primeiras interações discretas terem começado em 2017, durante o Rock in Rio, o romance engrenou ao longo do último ano, período em que Shawn esteve no Brasil. Os rumores ganharam força quando os dois foram flagrados juntos no Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Desde então, o casal passou a ser visto com frequência no Rio de Janeiro, local de residência da atriz, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o músico reside. Eles também aproveitaram o Carnaval de 2026 juntos em Salvador.

O namoro foi oficializado por meio de uma publicação no aniversário da brasileira, em 4 de agosto, nas redes sociais. Na ocasião, o cantor fez uma declaração com apelidos carinhosos e afirmou que a ama. Dias depois, em 8 de agosto, a atriz retribuiu a homenagem na data em que o canadense comemorou seu aniversário.

Atualmente, Shawn Mendes está trabalhando em seu novo álbum e chegou a montar um estúdio em terras brasileiras. Para focar na carreira sem precisar retornar à América do Norte, o artista instalou uma estrutura musical completa em São Conrado, mesmo bairro onde Bruna mora.

O espaço foi revelado nas redes sociais por Mike Sabath, produtor e amigo do cantor. O local é equipado com bateria, guitarras, violão, teclados e caixas de som profissionais, além de oferecer vista para a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita, em meio à natureza.

Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea

Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Mike Sabath, produtor e amigo de Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes em estúdio no Brasil com vista para a Pedra da Gávea por Reprodução/Instagram
Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
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Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil por Reprodução/Instagram

Embora as idas do artista ao país tenham se intensificado após o envolvimento com a atriz, ele já havia manifestado a vontade de morar no Brasil. “Toda vez que eu vou ao Brasil, digo a mim mesmo: ‘Não sei por que eu não moro aqui’. E depois, quando eu volto para casa, eu só consigo pensar no Brasil. Eu falo para todas as pessoas que encontro: ‘Vocês não entendem! As pessoas, a comida… é um lugar repleto de amor!’. Sempre falo isso. Eu simplesmente sei que é um lugar mágico. Tenho certeza absoluta disso. Eu espero que um dia eu possa ter uma casa de veraneio, para passar as férias e o verão aí”, afirmou Shawn ao portal Hugo Gloss, em 2020.

O cantor tem sido visto com frequência entre o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo nos últimos meses.

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Bruna Marquezine Shawn Mendes

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