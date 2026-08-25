MÚSICA

Shawn Mendes monta estúdio no Brasil para produzir novo álbum

Cantor canadense, que namora a atriz Bruna Marquezine, vem sendo visto com frequência no país

Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:25

Shawn Mendes está produzindo seu sexto álbum de estúdio Crédito: Divulgação

Shawn Mendes revelou que montou um estúdio de música para trabalhar em seu novo álbum diretamente do Brasil. O cantor canadense, que namora a atriz brasileira Bruna Marquezine, vem sendo visto com frequência no país desde o ano passado.

A revelação foi feita em entrevista à revista Esquire, publicada nesta terça-feira (25). "Estou montando um estúdio no Brasil há algum tempo, então estou indo para lá hoje”, afirmou o artista.

“É o primeiro dia de trabalho no meu próximo álbum. É nisso que estou trabalhando. Tenho tantas ideias na cabeça e no coração, mas não posso dizer nada com certeza. Tudo o que posso dizer é que acho que desta vez será algo muito especial", comentou.

O último trabalho lançado por Shawn foi em novembro de 2024, quando colocou no mercado seu quinto álbum de estúdio, intitulado “Shawn”, composto por 12 faixas.

Shawn Mendes 1 de 7

Relacionamento com Bruna Marquezine

Apesar de as primeiras interações discretas terem começado em 2017, durante o Rock in Rio, o romance engrenou ao longo do último ano, no período em que Shawn esteve no Brasil. Os rumores ganharam força quando os dois foram flagrados juntos no Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Desde então, o casal passou a ser visto no Rio de Janeiro, onde Bruna mora, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o músico reside. Eles também aproveitaram o Carnaval de 2026 juntos em Salvador.

O namoro foi assumido oficialmente em uma publicação no aniversário da atriz, em 4 de agosto, nas redes sociais. Na ocasião, o cantou fez uma declaração chamando Marquezine por apelidos e afirmando que a ama. Dias depois, em 8 de agosto, a atriz devolveu a homenagem na data em que ele celebrou seu aniversário.